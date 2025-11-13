【ムーミン小説80th】ムーミンマーケット2025開催／限定スノードームも！
大阪高島屋にて、ムーミン小説の出版80周年を記念して「ムーミンマーケット2025」が開催される。ムーミンやしきを再現したフォトスポットや、可愛い80周年限定グッズなどが多数登場、ファン必見！
☆記念グッズなど関連画像をチェック！（写真13点）＞＞＞
高島屋大阪店にて、11月26日（水）から13日間、ムーミン小説の出版80周年を記念して「ムーミンマーケット2025」が開催される。
80周年のテーマは "The door is always open" 。
会場では80周年を記念したグッズや、ムーミン谷の仲間たちが大集合した今年のキーアートを使用したイベント限定商品が大集合。
ステーショナリーやファッションアイテム、生活雑貨など多彩なラインナップがご用意される。
注目は80周年限定グッズのタンブラーとスノードーム。周年ロゴと共にムーミンのビジュアルが楽しめる、80周年記念ならではのデザインがお楽しみいただける。
そのほか、キービジュアルのイラストを使用したエコバッグやミニバインダー。パスケースやホワイトボードも登場。
ムーミンのパッケージがかわいい「榮太樓總本鋪 ひとくち煉羊羹3本入り」はお土産や贈り物にもおすすめだ。
お買い上げノベルティもご用意されており、会場にて税込3000円以上お買上げのお客様に、各日先着100名様に「缶バッジ」（日替り・全7種）がランダムで1個プレゼントされる。
さらに、会場ではリニューアルした 「ムーミンやしき」 などフォトスポットでの撮影もお楽しみいただける。
作品の中から飛び出してきたような美しく可愛らしいムーミンやしきと一緒に記念撮影もぜひどうぞ！
（C）Moomin Characters（TM）
