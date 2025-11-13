介助を担当していた高齢者から通帳などをだましとったとして、京都府警は１３日、認知症高齢者らの支援を行う一般社団法人「つなぎ」（京都市左京区）の理事の男（６１）（同）ら２人を詐欺容疑で逮捕した。

男は府警の元警察官で、２人はいずれも容疑を否認しているという。

他に逮捕されたのは、保険外交員の女（５５）（京都市西京区）。

発表では２人は共謀し、３月７日、サービスを利用する一人暮らしの女性（９６）に「通帳をまとめた方が便利」などとうそを言い、通帳やキャッシュカードを詐取した疑い。

６月、不審に思った女性の親族が府警に相談し、事件が発覚した。女性名義の口座には複数の出金記録があり、府警は、現金を無断で引き出された可能性があるとみて調べる。

つなぎは、理事の男が府警退職後の２０２３年春、府警ＯＧで代表理事を務める女性（６３）と設立。公式サイトでは、事業内容について「警察ＯＢが運営する認知症サポートサービス」「警察に保護された認知症の高齢者を家族に代わり迎えに行く」などとしている。

代表理事の女性は取材に対し、「高齢者をだまそうと思って法人の運営を始めたのではなく、申し訳ない」と陳謝した。