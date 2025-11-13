AI²òÀâ¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ¡ª¡ÖGPT-5.1¤Ï²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëAI¤Ë¿Ê²½¡×Îä¤¿¤¤AIÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡ÈÀ³Ê¡É¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òºÇÂ®²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
Æ°²è¡Ö¡ÚGPT-5.1ºÇÂ®²òÀâ¡ÛÎä¤¿¤¤AI¤¬¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ç¸¤¤AI¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ChatGPT GPT-5.1¤Î³µÍ×¤È»È¤¤Êý¡ª¡×¤Ç¡¢AI²òÀâ¼Ô¤Î¥ß¥é¥¤»á¤¬OpenAI¤Î¿·¥â¥Ç¥ëGPT-5.1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥¤»á¤Ï¡¢11·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿GPT-5.1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Ï²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤ê²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢Á°¥â¥Ç¥ëGPT-5¤äGPT-4o¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Èµ¡³£Åª¤ÇÎä¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¥ß¥é¥¤»á¤Ï¡¢¡ÖÁ´¥â¥Ç¥ë¤ÎGPT-5¤¬²¹¤«¤ß¤¬¤Ê¤¤À³Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖGPT-5.1¤Ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¤è¤ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ÆÅú¤¨¤ë¿äÏÀÇ½ÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥æー¥¶ー¤Î»Ø¼¨¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
GPT-5.1¤Ï¡ÖGPT-5.1 Instant¡×¡ÖGPT-5.1 Thinking¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Á°¼Ô¤Ï¿×Â®¤«¤Ä²¹¤«¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¡¢¸å¼Ô¤ÏÊ£»¨¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ç¾Ü¤·¤¤²óÅú¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬¾¯¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ÃíÌÜ¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡ÖChatGPT¤Î²óÅú¥¹¥¿¥¤¥ëÀßÄê¡×¡£¥ß¥é¥¤»á¤Ï¡Ö¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢Î¨Ä¾¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¤É8¼ïÎà¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢±þÅú¤Î¥Èー¥ó¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡×¤È¼ÂÍÑÌÌ¤Î¿Ê²½¤òÉ¾²Á¡£¡ÖChatGPT¤ÎÌµÎÁ¥æー¥¶ー¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯±þÅú¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤âÍ½Äê¡×¤Èº£¸å¤Î¿Ê²½¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¥ß¥é¥¤»á¤Ï¡¢¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈAI»þÂå¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤éº£¸å¤â¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
