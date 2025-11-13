絶縁覚悟の「援助拒否」！義母との関係を劇的に変えた意外な結末【ママリ】

義母にアパートの更新料として10万円を送金してから、数ヶ月が経った頃でした。ある日、義姉から夫に連絡がありました。夫と義姉は、義母のことで、これまでも何度か相談し合っていました。夫が、義姉との電話を切った後、私は夫のただならぬ雰囲気に気づきました。



「ねぇ、どうしたの？義姉さんから、何かあった？」



私の問いかけに、夫は、震える声でこう言いました。



「ハルカ（義姉の名前）から、聞いたんだ。母さん、姉ちゃんからも更新料として10万もらってたって…」



私は、自分の耳を疑いました。え、10万？義姉からも？



「更新料って、10万あれば余裕で足りるんだろ？なんで、姉ちゃんにも同じことを…」



しかも、義母は、そのことを夫にも義姉にも内緒にしていたのです。私たちは、義母に騙されていた。その事実に、私は、嘘でしょ？そんなことある？と、頭が真っ白になりました。信じていた義母に、裏切られた。しかも、お金で。



夫と義姉は、当然激怒しました。すぐに義母に連絡をしましたが、義母は、バレていることを知っているだろうに特に謝ろうとしませんでした。

義母の裏切りに気づいた瞬間

義姉からの連絡がきっかけで、義母にお金をだまし取られたことが発覚。義母は、自分の子どもたちからそれぞれ10万円ずつ、計20万円のお金を手に入れたのでした。



しかも、発覚後、義母の態度は信じられないものでした…。

絶句…義母の言い分

20万円という大金を手にし、義母は人が変わってしまったのでしょうか？謝罪の言葉はなく、開き直ったような態度に、あ然としてしまいます。



さらに、「推し活」にお金をつぎ込んだと聞かされます。あまりにも衝撃的な事実に、主人公は笑うしかありませんでした…。



お金のトラブルがきっかけで、主人公夫婦は義母への生活援助を打ち切ると宣言。義母の信用は、地の底に落ちてしまったのです。

その後の家族関係は？

義母との関係は、壊れてしまったかのように見えましたが、義母の心からの反省で修復へと向かいます。大切な家族だからこそ、きっとやり直すこともできるはずです。



本作では、義母への金銭援助がきっかけで、家族が崩壊寸前まで追い込まれてしまった様子が描かれています。離れて暮らす家族への援助、とても難しい問題ですね。



今回のケースのように、要求がエスカレートしたときは、注意が必要です。家族とはいえ、ほどよい距離感でつきあうことも、ときには必要なのかもしれません。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）