iPhoneに“ルーモス”と唱える→どうなるかわかる？8万人が歓喜「マグルも」「楽しすぎる」【ママリ】

魔法使い気分！“ルーモス”でライト点灯

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、となり街の園田さん(@motokanoirane)さんの投稿です。ファンタジー世界のように、魔法が使えたらなあと思ったことはありませんか？園田さんは「どうして誰も教えてくれなかったの！」と興奮した様子で投稿。なんと、スマホに“ルーモス”と唱えるとライトが付くのだそう。夢のような機能に、コメント欄は大盛り上がり！

ファンタジー世界のように、魔法が使えたらなあと思ったことはありませんか？絵本を読んだり、映画を見たりして憧れてしまいます。中でも『ハリーポッター』は子どもから大人まで人気がありますね！





投稿者・となり街の園田さん(@motokanoirane)さんは「どうして誰も教えてくれなかったの！」と、何やら興奮した様子で投稿。なんと、スマホに“ルーモス”と唱えるとライトが付くのだそう。夢のような機能に、コメント欄は大盛り上がりです！

ねぇ！どうして誰も教えてくれなかったの！！！！！iPhoneに向かってルーモスって唱えるとライトが付くって事！何でもっと早く教えてくれなかったのアクシオでアプリが呼び出せるって！！！！！ハロウィンに間に合ったから良いけど魔法使えなかったの私だけか⁉︎

魔法の呪文で操作ができるなんて、感無量ですね！そしてさらに、“ノックス”と唱えるとライトを消せるのだそう。喜びでしばらく遊んでしまいそうです。



なお「ただ叫ぶんじゃなくてちゃんとGooglィフィンドールかSiriザリンを立ち上げてから唱えてくださいね」と園田さん。iPhoneではSiri、Androidの場合はGoogleアシスタンスに唱えるとできますよ。



この投稿には「アクセシビリティから音声登録でコマンド登録すれば、マグルの皆さんも擬似魔法が使える様になります！」「いま電車内でボソッとルーモスって聞こえた」といったコメントが寄せられていました。物語の再現が現実世界でもできると、わくわくしてしまいますね。ぜひいろいろ試してみてください。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）