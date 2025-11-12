【ぽこ あ ポケモン】 2026年3月5日 発売予定 価格：8,980円

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」を2026年3月5日に発売する。価格は8,980円。

本作は、ポケモンとゲームフリーク、コーエーテクモゲームスが共同で企画開発する「ポケットモンスター」シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム。へんしんポケモン「メタモン」がニンゲンの姿に変身して、出会ったポケモンたちの技を覚えながら、野菜を育てたり、家具を作ったり、家を作ったりと、自由気ままに過ごすことができる。

2025年9月の「Nintendo Direct」で発表された本作だが、発売日が2026年3月5日に決定。ダウンロード版は11月12日0時、パッケージ版（キーカード）は11月13日より順次予約受付を開始予定となっている。また、11月13日23時より「ぽこ あ ポケモン」の特別映像がポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開される。

【早期購入特典：ゲーム内アイテム「メタモンラグ」】

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2025 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

