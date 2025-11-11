スティックもハンディも、これ1台。省スペースで、毎日快適【山善】の掃除機がAmazonに登場中‼
水洗いで清潔、シンプル操作で手軽に。使いやすさを詰め込んだ2WAYクリーナー【山善】の掃除機がAmazonに登場中‼
山善の掃除機は、スティックとハンディの2WAYで使える、軽量スリムタイプのサイクロン式クリーナー。
立ったまま楽な姿勢で掃除できるスティックスタイルは、フローリングや広い床面に最適。スティックを外せばハンディタイプに早変わりし、テーブルやソファ周りなど細かな場所の掃除にも活躍する。
隙間ノズル付きで壁際や狭いスペースもすっきり。電源ON/OFFのみのシンプル操作で、誰でも簡単に使える。紙パック不要のサイクロン式で、ダストケースとフィルターは水洗い可能。ボタンひとつで取り外せる構造で、清潔に保ちやすい。
スリムボディは省スペース収納に対応し、コードは収納フックですっきり整理。吸込仕事率は40ワット、集じん容量0.5リットル、コード長さ4メートル。一人暮らしや2台目のクリーナーとしてもおすすめの一台。
