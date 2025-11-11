【NBA試合速報】2025年11月11日（火） シャーロット・ホーネッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ
シャーロット・ホーネッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2025年11月11日（火）
開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）
最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 111 - 121 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのシャーロット・ホーネッツ対ロサンゼルス・レイカーズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。
第1クォーターはシャーロット・ホーネッツがリードし40-36で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し63-65で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び78-96で終了する。
第4クォーターはシャーロット・ホーネッツが試合を有利に運び111-121で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は35:36出場、21得点、1アシスト、3リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-11-11 11:55:06 更新