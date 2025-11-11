シャーロット・ホーネッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2025年11月11日（火）

開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）

最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 111 - 121 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのシャーロット・ホーネッツ対ロサンゼルス・レイカーズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。

第1クォーターはシャーロット・ホーネッツがリードし40-36で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し63-65で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び78-96で終了する。

第4クォーターはシャーロット・ホーネッツが試合を有利に運び111-121で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は35:36出場、21得点、1アシスト、3リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

