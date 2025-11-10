Á´¹ñ3152¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶ä¹Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª Á´ÂÎ2°Ì¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
LINE¥ä¥Õ¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ëLINE¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î15¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶ä¹Ô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤··ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÁ´ÂÎ¤Î·ë²Ì¤È¤È¤â¤ËÇ¯ÂåÊÌ¤Î·¹¸þ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¯ÂåÊÌ¡Û°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶ä¹ÔTOP5
¤Þ¤ºÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢3°Ì¡Ö»°É©UFJ¶ä¹Ô¡×¡¢2°Ì¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡×¡¢1°Ì¡ÖÃÏÊý¶ä¹Ô¡ÊÃÏ¶ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
20Âå¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢3°Ì¡Ö»°É©UFJ¶ä¹Ô¡×¡¢2°Ì¡ÖÃÏÊý¶ä¹Ô¡ÊÃÏ¶ä¡Ë¡×¡¢1°Ì¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡×¡£20Âå¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë2³ä¶¯¤¬¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡×¤ò»Ù»ý¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê¤â¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Âå¤Ç¤Ï¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë30ÂåÃËÀ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1³äÂæÈ¾¤Ð¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Âå¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡×¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÍøÊØÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶ä¹ÔTOP3¤ò¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¶ä¹Ô¡×¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¤äATM¤¬Â¿¤¯¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê45.8¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡×¤âÆ±¤¸¤¯¡ÖÅ¹ÊÞ¤äATM¤¬Â¿¤¯¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê55.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂç¤Î»Ù»ýÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»°É©UFJ¶ä¹Ô¡×¤Ï¡Ö¿®Íê´¶¡¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê41.9¡ó¡Ë¡ÖÅ¹ÊÞ¤äATM¤¬Â¿¤¯¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê41.0¡ó¡Ë¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¶ä¹Ô¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢ÃÏ°èÀ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
LINE¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óWebÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î15¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷
¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯9·î1¡Á3Æü
Í¸ú²ó¼ý¿ô¡§3152¥µ¥ó¥×¥ë
¢¨ÀÊÌÇ¯Âå¹½À®Èæ¤ò»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¦¥¨¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯
¢¨É½¡¦¥°¥é¥ÕÃæ¤Î¿ô»ú¤Ï¾®¿ôÂè°ì°Ì¤Þ¤¿¤ÏÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ã»²¹Í¡ä
LINE¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶ä¹Ô1°Ì¤Ï¡¢10¡Á20Âå¤Ç¡Ø¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡Ù¡¢30Âå°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡ØÃÏÊý¶ä¹Ô¡Ù¡£ÃÏ°èÊÌ¤ÎÆÃÄ§¤ä¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤â¡×
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤Ëº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡©ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¡¦¶áµ¦°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¡ÖÃÏÊý¶ä¹Ô¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃæÉô¤Ç¤Ï¡Ö»°É©UFJ¶ä¹Ô¡×¤¬2°Ì¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï¡Ö»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡×¤¬2°Ì¤È¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤È¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
