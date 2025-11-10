東洋紡が後場大幅高、液晶偏光子保護フィルムなど好調で２６年３月期利益予想を上方修正

東洋紡<3101.T>が後場大幅高している。午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２１０億円から２３０億円（前期比３８．１％増）へ、純利益を４５億円から６５億円（同３．２倍）へ上方修正したことが好感されている。



包装用フィルム事業の荷動きが悪化したことから、売上高は４４００億円から４２５０億円（同０．７％増）へ下方修正したものの、新設備の生産性の改善を進めた結果、収益が改善していることに加えて、セラミックコンデンサ用離型フィルムの販売拡大や液晶偏光子保護フィルム「コスモシャインＳＲＦ」が強い需要に支えられて堅調に推移していることなどが寄与する。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２０４０億１６００万円（前年同期比２．５％減）、営業利益１１７億９０００万円（同７０．１％増）、純利益５７億３２００万円（同５０．３倍）だった。



