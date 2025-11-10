¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤³¤Î¥«¥ÍÌÙ¤±¡¼¡ª¡×¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¤¿¿¼Ìë¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Çµ¯¤³¤·¤¿¡È·Ù»¡¥È¥é¥Ö¥ë¡É
¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Û¤ÉË½¤ì¤Æ
²¿¤«¤È¤ªÁû¤¬¤»¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡Ê85¡Ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï10·î28Æü¿¼Ìë¤Î¤³¤È¡£ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë24»þ´Ö¤Î¶ÛµÞ³°Íè¤¬²ÄÇ½¤ÊÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÂ±¡¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¸«¤¿¤é¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤½¤¦¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿´µ¼Ô¤À¡£¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ÏÁêÅö¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê»ç¤Î¥Ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë½¤ì¤Æ·ã¤·¤¯µÓ¤òÆ§¤ßÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥Ò¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ç¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤äÈà½÷¤Î£²¿Í¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶½Ê³¤µ¤ì¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î¥«¥ÍÌÙ¤±¡¼¡ª¡Ù¡Ø¸¤¤ò»¦¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿´µ¼Ô¡Ë
¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤³¤ÎÁûÆ°¤ÎÍâ29Æü¤Ë¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤ÎÂÀÏº¤¬¶ÛµÞÆþ±¡¤ÎËö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢
¡Ò¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ°ß¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¹¤Î¤ËËã¿ì¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ë13.4¥»¥ó¥Á¤Î´É¤òÄÌ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤¾ÄË¤¯¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤Î°Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±äÌ¿¤Î¤¿¤á¡©¡¡¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ï·ìº¯¤¬Âô»³»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
¤ÈºÇ´ü¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡Ò¤É¤¦¤»½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤«¤»¤ºÃÈ¤«¤¤¥Þ¥Þ¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ó
¤ÈÉÂ±¡Â¦¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë°¦¸¤¤Î»à¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÂ±¡¤Î°åÎÅ½¾»ö¼ÔÁê¼ê¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
º£Ç¯£´·î¤Ë¤Ï½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎË½¹Ô¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡¤¬¸Æ¤ó¤À¤Î¤«¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï·Ù»¡¤¬Íè¤¿¤¢¤È¤âÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤âÏ©¾å¤ÇÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Ï10¿Í¤Û¤É¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤¬¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ÊÂçÀ¼¤Ç¤ï¤á¤»¶¤é¤«¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µï¹ç¤ï¤»¤¿´µ¼Ô¡Ë
¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯£´·î¤Ë¼«¿È¤Î½÷À»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª½ÐÇÏ¤Î¤¿¤á¤Ë£²·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡Ø12¡Ê¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¡ËÊ¿ÏÂÅÞ¡Ù¤Ï¡¢²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿Ë½¹Ô¤Î·ï¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÏÂ²ò¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤ÎÁûÆ°¤Ç²¿¤«¤·¤é¤ÎÈï³²ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÌÜ·â¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¤â»ö·ï²½¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢Á°²ó¤ÎË½¹Ô¤Î·ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤Ï½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²¿¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤äCM¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Î»öÌ³½ê¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤Î°ì·ï¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»öÌ³½ê¤«¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¡¦ÂÀÏº¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¡Ò¤³¤³¤ËÉ×¿Í¤ÎÂÀÏº¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤òÉ½¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¡¢FB¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò¤ªÁ÷¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡Ó
¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÅÏÃ¤Ç»öÌ³½ê¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎÊÖÅú¤Ï
¡Ö¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬¸¤¤äÇ¤Ê¤É¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎºÇ´ü¤òÀÅ¤«¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£