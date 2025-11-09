入院していた飼い主さんが帰宅。無事に退院して自宅に帰ると…愛犬ハスキーとの再会の様子があまりにも尊いと話題になっているのです。喜びを爆発させつつも、約束を守り配慮するその光景は記事執筆時点で185万回を超えて表示されており、3.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ハスキー犬が『入院していた飼い主と再会した』結果…深い絆を感じる『おかえりなさいの瞬間』】

入院していた飼い主→無事に退院して自宅に帰ると…

Xアカウント『@5rose_husky』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ロゼ」くんのお姿。この日は、飼い主さんが退院してお家に帰って来る日。

飼い主さんが帰ってくることを察知したロゼくんは、ドアの前で嬉しそうに待機していたといいます。

大型犬と再会する様子が話題に

そっとドアを開き、顔を覗かせたという飼い主さん。しっぽをブンブン振りながら、その場でバタバタと喜びを爆発させたのだそう。

しかし、すぐにでも飛びかかりたい、飼い主さんに駆け寄りたい気持ちをグッと抑え、『指示があるまで動かない』というルールを守っていたというロゼくん。

キリッとおすわりをしながら飼い主さんを見つめ、『おかえり！会いたかった！』と叫ぶかのような場面も。そして、許可が出た瞬間…。

大急ぎで飼い主さんの元へと駆け寄り、全身全霊で『おかえり』を伝えたというロゼくん。ヒコーキ耳になりながら、飼い主さんの顔を覗き込み顔をペロペロしたり、周りを回ったり…。

飛びかかりたい気持ち、飼い主さんに負担を掛けないようにという心遣い…その両方がせめぎ合うかのようなロゼくんのお姿は多くの人々に感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「大好きが溢れてる」「これが尊いということなんですね…」「偉すぎる！」「めちゃくちゃ可愛い」「激しい喜び方！かわいい」など多くのコメントが寄せられています。

表情が豊かすぎるハスキーの男の子

2023年7月26日生まれのロゼくんは、表情がとっても豊かな男の子。バイアイの持ち主で、とってもイケメンな外見とそのお茶目な性格のギャップが魅力のひとつでもあります。

ご家族に溺愛されながら幸せに暮らすロゼくんのお姿は、日々多くの人々にハスキーの魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@5rose_husky」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。