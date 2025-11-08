リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】「えっ…生々しい……！」 これが「レスを解消したいと思わない」人の割合です…！

女性の9割近く「解消したくない」

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1471人、女性1529人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が150人、30代が558人、40代が970人、50代が1322人です。

まず、全回答者に「夫婦の営みはあるか」を聞いたところ、男性の50.58％、女性の42.64％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1396人（46.53％）が「夫婦の営みがある」と答えました。一方で「ない」と答えた人は全体の53.47％（1604人）に上っており、「夫婦の営みがない」人の方がやや多くなっています。

夫婦の営みが「ない」と回答した人（1604人）に「性欲をどのように解消しているか」について聞いた結果、圧倒的に多い回答となったのが「自己処理」（530人）。次いで「運動など他で発散」（169人）が続いていますが、全体で圧倒的多数となったのは「そもそも性欲が湧かない」（55.61％）でした。

夫婦の営みが「ない」と回答し、さらに性欲解消について「浮気・不倫」以外を選んだ人（1573人）に「セックスレス状態を解消したいと思うか」を聞くと、「はい（解消したい）」が357人（22.7％）、「いいえ（解消したいと思わない）」が1216人（77.3％）となり、8割近くにレス解消の意思がなく、現状維持を望んでいることが分かりました。

中でも男女別にみると、女性は868人中757人（87.21％）が「解消したくない」と回答していたといい、男女差が顕著に出る結果に。年代別では若年層ほど「解消したい」割合が相対的に高いものの、いずれの年代でも少数派にとどまっていたということです。

夫婦の営みが「ない」夫婦の皆さん、パートナーとのレス状態を解消したいと思いますか？ それとも……？