ゴディバは2026年に100周年！　創業年から愛されるチョコレートから最新作まで詰まった「100年の遊び心 コレクション」が販売に

高級チョコレートブランドとして名高い『ゴディバ』は、2026年に創業100周年を迎える。そのアニバーサリーイヤーを記念した商品の第1弾として、「100年の遊び心 コレクション」が全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップにて2026年1月8日から期間限定で販売される。

※すべて価格は税込み

“ベルギー王室御用達”の称号を更新し続ける、高級チョコレートブランド

『ゴディバ』の創業は1926（大正15）年。ベルギー・ブリュッセルのマスターショコラティエだったピエール・ドラップス氏が、自宅の地下室を使い『ショコラトリー・ドラップス』としてチョコレートを作り始めた。ピエール・ドラップス氏の死後は子供達が家業を継ぎ、1945（昭和20）年に『ゴディバ』と名前を改め、ブリュッセルのレオポルド2世通りに第1号店をオープン。1948（昭和23）年には、ブリュッセルの中心にある広場・グランプラスに旗艦店をオープンさせた。

『ゴディバ』という名前は、11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバに由来。レディ・ゴディバは、夫が領民に課した重税に抗議するため、裸で馬に乗って街を行進したという伝説があり、その勇気と無償の愛に感銘を受けて名付けられた。ロゴマークの馬に乗った女性は、レディ・ゴディバの姿だ。

そして1968（昭和43）年、『ゴディバ』は初めてベルギー王室御用達ブランドとして認定された。非常に厳しい審査を経て得られるベルギー王室御用達の称号は、5年ごとに再審査が行われる。『ゴディバ』は半世紀以上、称号を保持し続けている稀有なブランド。日本には1972（昭和47）年に上陸。現在では百貨店やショッピングモールを中心に300店舗以上を展開し、『GODIVA Bakery ゴディパン』といった新業態の店舗もオープンしている。

100年の歴史で生まれたチョコレートの詰め合わせ

今回販売される「100年の遊び心 コレクション」は、ベルギー王室御用達として伝統の継承と共に革新を重ねてきた100年のアーカイブショコラコレクション。創業年に誕生し愛され続けるチョコレートから、100周年を記念して新たに作られたチョコレートまでを、シックで華麗なパッケージに詰め合わせた。チョコレートを詳しく見ていこう。

レディ ノア

1926（大正15）年に誕生した『ゴディバ』の代表的なピース。『ゴディバ』の象徴レディ ゴディバを大胆にチョコレートにかたどり、見た目も味わいも美しいひと粒。マイルドで優しい香りのマダガスカル産バニラを使用した、ホワイトチョコレートガナッシュをダークチョコレートで包んだ。力強いダークチョコレートと優しいホワイトチョコレートガナッシュの絶妙な調和が味わえる。

ミラー ミラー

1939（昭和14）年に映画『白雪姫』がベルギーで公開したことを記念して作られたひと粒。フルーティーなリンゴのガナッシュを、カカオ分50％のダークチョコレートのシェルで包み、白雪姫の魔女を映し出すミラーの形にしあげた。

ヴィンテージ クール ブラン

1945（昭和20）年、ベルギーのハートと呼ばれるブリュッセルに1号店をオープンしたことを記念して作られた、ハート形のホワイトチョコレート。味わいのあるホワイトチョコレートで、なめらかなヘーゼルナッツプラリネを包んだ。ハートの形の通り、ドラップス家のチョコレートへの愛と、彼らの地ブリュッセルへの愛が込められている。

ゴディバ ヴァカンス エレガンテ

ドラップス家が休日によく訪れたイタリアに伝わるお菓子のレシピからインスピレーションを受け、1959（昭和34）年に生まれたひと粒。香り高いヘーゼルナッツプラリネと、なめらかなチョコレートを絶妙に組み合わせた。

ファビオラ

1960（昭和35）年から1993（平成5）年までベルギーを統治したスペイン出身のファビオラ女王に敬意を表して作られた。アーモンドプラリネをなめらかなミルクチョコレートで包んだひと粒。

これまでのアニバーサリーを祝うチョコも！ 日本上陸記念のひと粒は？

エキュソン 100周年アニバーサリー

エキュソン 100周年アニバーサリー

1968（昭和43）年にベルギー王室御用達ブランドとして認定されたことを記念し、ベルギーの象徴であるライオンのモチーフで作られた美しいひと粒。とろけるような口あたりのキャラメルガナッシュをミルクチョコレートで包んだ。

ニッポン 100周年アニバーサリー

1972（昭和47）年、ゴディバの日本初上陸を記念して作られたひと粒。伝統的なヘーゼルナッツプラリネにライスパフを入れ、ダークチョコレートで包んだ。飾りつけはミルクチョコレートとゴールドのグリッターでエレガントに。

シーシェル

創業者ピエール・ドラップス氏がベルギーで休暇を過ごしたお気に入りの場所、メール・デュ・ノールの貝殻をイメージして、2008（平成20）年に作られたダークチョコレート。シェルの中にはベルギーワッフル風味のプラリネが。ベルギーの海岸でワッフルを楽しみながら過ごす、甘く楽しい休暇をイメージしてつくられたひと粒。

エジェリ ノア

2016（平成28）年に、『ゴディバ』誕生90周年を記念して作られたひと粒。ローズがほのかに香る甘酸っぱいラズベリーガナッシュを、ダークチョコレートで包んだ。お祝いにぴったりな甘美で華やかなチョコレート。

ヘリテージ

『ゴディバ』100年の歴史を祝い、創業者ピエール・ドラップス氏に敬意を表すアニバーサリーチョコレートが新たに誕生。ゴディバの過去100年と、これからの未来を表すロゴをあしらったカカオ分50%ダークチョコレートのシェルで、カカオフルーツジュースとダークチョコレートを使ったガナッシュを包んだ。Gマークには金箔を使用。

美しいボックスのアソートメントはギフトにもぴったり

アソートメントは3粒入、6粒入、10粒入、13粒入の4種類。そして薄いスクエアタイプのチョコレート「カレ」なども入った12粒入の「グランプラス」がある。

100年の遊び心 アソートメント 3粒入 1944円

100年の遊び心 アソートメント 6粒入 3564円

100年の遊び心 アソートメント 10粒入 5292円

100年の遊び心 アソートメント 13粒入 6696円

100年の遊び心 グランプラス 12粒入 6264円

100年の遊び心 ギフトバッグ （S） 154円

『ゴディバ』の100年が詰まったチョコレートたち。ひと粒ひと粒、歴史に思いを馳せながら召し上がれ。

