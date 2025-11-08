証言された快投の内情 山本由伸が中0日登板後に同僚たちに漏らした本音「ヤマはバスで『あぁ痛てぇ』って言っていた」
勝つためにマウンドに立ち続けた山本(C)Getty Images
最高峰の舞台で披露された伝説的なパフォーマンスは、同僚たちの度肝も抜いていた。現地時間11月1日にドジャースの2年連続優勝で幕を閉じたメジャーリーグのポストシーズンにおける山本由伸の投球だ。
快投、快投、また快投。投げるたびに背番号18は凄みを増した。ドジャースが球団史上初の連覇をやってのけた今ポストシーズンで山本は6試合に登板し、5勝（1敗）、防御率1.45、WHIP0.78、2完投と圧巻のスタッツを記録。さらにブルージェイズとのワールドシリーズでは3試合に登板し、防御率1.02、WHIP0.68、被打率.169と支配的な投球を披露した。
ワールドシリーズでは“中0日”登板も話題を生んだ。第6戦に先発して6回（96球）を投げていた山本は、最終第7戦も9回一死の局面から登板。「迷いはあった」というが、見事に2回2／3（34球）を無失点で抑えきった。
ほぼ休みなく戦い抜いた剛腕のタフネスは、百戦錬磨の男たちにも小さくない衝撃を与えていた。現地時間11月6日に公開となった米メディア『Bleacher Report』が配信元のポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」では、ドジャースの面々が激闘の軌跡を振り返りながら、山本に対する想いを赤裸々に語った。
「あれはマジで特別だった。絶対に忘れない」（アレックス・コール）
そう評された第7戦での連投は、番組に出演したドジャースナインが前のめりになって絶賛の言葉を並べた。山本にバトンを渡した先発左腕ブレーク・スネルが「あいつは、ただ中0日で登板したってだけじゃない。中0日なのに、球威が中6日ぐらい空けたみたいに同じように見えたんだよな。まったくどうやったんだよ……」と語ると、番組ホストのムーキー・ベッツも「そうなんだよ。あれはヤバいと思った」と呼応。「出てきてからの初球が92マイル（実際は92.6マイル＝約149.03キロ）のスプリットで、俺は『これなんだよ』って感じになったね」と胸の内に去来した率直な想いを明かした。
また、ナインからは疑問の声も上がった。山本の快投を「投げられるようになった方法が今でも信じられない」と語ってもいたクレイトン・カーショーは「体調はどうなんだろうね」とポツリ。これに対しては移動バスで本人と会話をしたというコールが次のように回答している。
「ヤマはバスで『あぁ痛てぇ』って言っていたよ。すごく痛いってね」
球界に衝撃を生んだ山本。その投球は、この先も「伝説」として語り継がれていく。
