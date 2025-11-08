証言された快投の内情　山本由伸が中0日登板後に同僚たちに漏らした本音「ヤマはバスで『あぁ痛てぇ』って言っていた」

勝つためにマウンドに立ち続けた山本(C)Getty Images

最高峰の舞台で披露された伝説的なパフォーマンスは、同僚たちの度肝も抜いていた。現地時間11月1日にドジャースの2年連続優勝で幕を閉じたメジャーリーグのポストシーズンにおける山本由伸の投球だ。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

快投、快投、また快投。投げるたびに背番号18は凄みを増した。ドジャースが球団史上初の連覇をやってのけた今ポストシーズンで山本は6試合に登板し、5勝（1敗）、防御率1.45、WHIP0.78、2完投と圧巻のスタッツを記録。さらにブルージェイズとのワールドシリーズでは3試合に登板し、防御率1.02、WHIP0.68、被打率.169と支配的な投球を披露した。

ワールドシリーズでは“中0日”登板も話題を生んだ。第6戦に先発して6回（96球）を投げていた山本は、最終第7戦も9回一死の局面から登板。「迷いはあった」というが、見事に2回2／3（34球）を無失点で抑えきった。

ほぼ休みなく戦い抜いた剛腕のタフネスは、百戦錬磨の男たちにも小さくない衝撃を与えていた。現地時間11月6日に公開となった米メディア『Bleacher Report』が配信元のポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」では、ドジャースの面々が激闘の軌跡を振り返りながら、山本に対する想いを赤裸々に語った。