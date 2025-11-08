¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Û²¦¼Ô¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë½Ñ¤Ï¡© ¸°»³Í¥¿¿¤Î¹â¤¤·Ý½ÑÀ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë
¡Ú´°Á´¾¡Íø¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Û
11·î£·Æü¡¢NHKÇÕ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê20ºÐ¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÏÄ¶¿ÍÅª¤ÊÎÎ°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï£·ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¤¹¤Ù¤Æ£´²óÅ¾¤ËÄ©¤à¡£10Âå¤Ç»Ë¾å½é¤Î£´²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¹½À®¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë£¶¼ïÎà¤Î£´²óÅ¾¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ»ÎÌ¤ÏÈæÎà¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤â·¿ÇË¤ê¤À¡££´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü¥ª¥¤¥é¡¼¡Ü£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¡Ü¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â»Ë¾å½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç¤â228.97ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£Áí¹ç¤Ç¤â¡¢333.81ÅÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯À¤³¦µÏ¿¤À¡£
¡Ö¿ÍÎà¤Ï²¿²óÅ¾¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤Ï¤äÀ§Èó¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢Èà¤Ï²ó¤êÂ³¤±¤ë¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢Ï¢ÇÆ¤â¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÏ¢ÇÆ¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎGP¥ê¥·¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤¹¤Ù¤Æ£±°Ì¤Ç´°Á´Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï£³°Ì¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï±§Ìî¾»Ëá¤È¸°»³Í¥¿¿¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï227.79ÅÀ¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾Í¥¾¡¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÀûÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤òÊÑ³×¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ú²ñ¿´¤Î±éµ»¤Ç¤âº¹¤ÏÎòÁ³......¡Û
¡¡11·î7Æü¡¢Âçºå¡£GP¥·¥ê¡¼¥º¡¦NHKÇÕ¤ÎSP¤Ç¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬Ç®Àï¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìµ¤¤ËÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¤À¤í¤¦¡£91.60ÅÀ¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥¢¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬Åê¤²Æþ¤ì¤é¤ì¡¢£³°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SP£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£½Ù¤â¡¢²ñ¿´¤Ë¶á¤¤½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤Ç±¦ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¿ôÂ¿¤¯¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£96.67ÅÀ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇ¹â¤À¡£
¡Öº£Æü¤Ï£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤«¤é¡¢Â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´Æ£¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢±éµ»Á°¤«¤é´¶¿¨¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢"¥Þ¥ê¥Ë¥óÊñ°ÏÌÖ"¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀ¤ÏSP¤Ç¤âÎòÁ³¤Îº¹¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏSP¤Ç¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¡¢100ÅÀ°Ê¾å¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÍ£°ì100ÅÀ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢99¡¦69ÅÀ¤À¡£¡Ú¸°»³Í¥¿¿¤¬¸«¤»¤¿"¥Ò¥ó¥È"¡Û
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ÅÀ¿ô¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤Ê¤¤¡£ºÇ½ª³êÁö¤Î¸°»³Í¥¿¿¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸°»³¤ÏSP¤Î¡ØI Wish¡Ù¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤È¥®¥¿¡¼¤Î²»¤ò½¦¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤ÈÈþ¤·¤¤ÃåÉ¹¤ÇGOE¡Ê½ÐÍè¤Ð¤¨ÅÀ¡Ë¤â¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤â´°àú¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¡£¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¼«Á³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÊª¸ìÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤ÇÅÀ¿ô¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ý½ÑÌÌ¤Ç¤â"¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ"¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¼¡¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È°ìÈÖ¾å¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡±éµ»¸å¡¢¸°»³¤Ï¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËºîÉÊÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÀûÎ§¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥³¥¢¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÅÀ¿ô¤Ï98.58ÅÀ¤Ç100ÅÀÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤Ç£°ÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥¥ã¥á¥ë¥¹¥Ô¥ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¸ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸°»³¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢°Å¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£Éã¤Ç¤¢¤ëÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ç¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ë¤Ï¡Ø½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Ô¥ó¤Ï¡Ø¤Ç¤¤ÆÅöÁ³¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇGOE¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥ß¥¹¤Ç¤·¤¿¡£Æ°ÍÉ¤Ï±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë¿¼¹ï¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö100ÅÀ¤ËÆÏ¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÙ¤«¤¤ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤òÁ´ÉôÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´°À®ÅÙ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¡×
¡¡¸°»³¤Ï¸À¤¦¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¥¹¥Ô¥ó¤¬²ÃÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âSP¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤ÎÎ×¾ì´¶¤â¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¸½¾õ¡¢¸°»³¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¤â¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È¤Ï¸ß³Ñ¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊª¸ìÀ¤Ë¾¡µ¡¤òµá¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë·Ý½ÑÀ¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¶ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬......¡£
¡¡2022Ç¯10·î¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇºÇ¸å¤Ë¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ò¤Ò¤¶¤Þ¤º¤«¤»¤¿±§Ìî¤Ï¡¢°Å¼¨Åª¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢£´²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄ·¤Ö¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î£´²óÅ¾¤âÄ·¤Ù¤ë¤È¤³¤í¡£½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥±¥¬¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¡¢¥é¥¯¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÄ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢£±¡Á£²Ç¯¸å¤Ï°µÅÝÅªÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×