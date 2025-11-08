ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂç¹²¤Æ¡ÖÁÛÄê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×Ä¶Æñ´Ø¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÇúÂ®¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ
¡¡¤³¤ó¤Ê°ú¤¶¯¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£11·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¥ÁÀ¹¤êABEMAÅ¹¡×¤Ç¡¢ÆÍÆþÎ¨¡¦Ìó1/1750¤È¤¤¤¦Æñ´Ø¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¡ÊLT¡Ë¤Ë¡¢Ä©Àï¼Ô3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬¤¢¤Ã¤µ¤êÆÍÆþ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¹²¤Æ¤ë¾×·âÅ¸³«
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢Á°Æü¤«¤é¿©»ö¤òÈ´¤¡¢LTÆÍÆþ¤Þ¤Ç²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖºÇ¹â¤Î¥á¥·¤ò¿©¤ª¤¦ ÃÇ¿©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Ì¾°å¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤ÎÍýÍ³¤ÇÀçÂæ¤Þ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÁêËÐ·Ý¿Í¡¦¤¢¤«¤Ä¤Î3¿Í¡£Á´°÷¤¬´ë²èÁ°Æü¤Î¸á¸å6»þ¤«¤éÃÇ¿©¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¤¢¤«¤Ä¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¡¢Á°Æü¤ÎÀµ¸á¤«¤é¿©»ö¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì·â¤ÎÇË²õÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Öe²çÏµ12²«¶âµ³»Î¶Ë¸Â¡×¡£¿ÞÊÁÂ·¤¤¤ÎÂçÅö¤¿¤ê³ÎÎ¨¤ÏÌó1/437¤À¤¬¡¢3¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹LT¤ÎÆÍÆþÎ¨¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó1/1750¡£¤¿¤À¤·1²óÆþ¤ì¤Ð¡¢¼¡²óÂçÅö¤¿¤ê¤ÎÌó25¡ó¤ÇÌó7500¸Ä¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È1ËüÈ¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÇúÎöÂæ¤À¡£
¡¡¤Þ¤º1/437¤Î½éÅö¤¿¤ê¤ò°ú¤¯¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Í½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÂÇ¤Á»Ï¤á¤«¤é61²óÅ¾ÌÜ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤«¤Ä¤ÎÂæ¤Ë¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê¤·¤ÆÀè²çÏµ¥â¡¼¥É¤ÎÀè¥Ð¥ìÍ½¹ð¡Ê¿®ÍêÅÙ¡¦Ìó25¡ó¡Ë¤¬È¯À¸¡£¤³¤³¤«¤éÀÖÊÝÎ±¡ÊÌó60¡ó¡Ë¤¬½Ð¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¶âÊ¸»ú¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÌó51¡ó¡Ë¡¢Â³¤±¤Æ¼¡²óÍ½¹ð¡¦ÇúÍë¡ÊÌó89¡ó¡Ë¤È¡¢¼¡¡¹¤ËÂçÅö¤¿¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤ì¤ë±é½Ð¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï±«µÜSP¥ê¡¼¥Á¡Öó¬¡×¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¿®ÍêÅÙ¡¦Ìó78¡ó¡Ë¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¡¢½éÅö¤¿¤ê¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¤¢¤«¤Ä¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é2¤Ä¤¢¤ë³ÎÎ¨1/2¤Î´ØÌç¤ò¸«»ö¤ËÆÍÇË¡£¼ÂÀï¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤·Ý¿Í¡¦²¬ÌîÍÛ°ì¤â¡Ö¤³¤ÎÊý¡¢¤ä¤Ð¤¤¤è¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇLT¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤Î»öÂÖ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£º£ÅÙ¤ÏÂç¤Á¤ã¤ó¤Ë89²óÅ¾ÌÜ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡£ÀÖÊÝÎ±¡ÊÌó60¡ó¡Ë¡¢ËâÅ·»È¡ÊÌó70¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤±¤Æ´üÂÔÅÙ¤Î¹â¤¤±é½Ð¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿½éÅö¤¿¤ê¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤¢¤«¤Ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢2²ó¤Î1/2¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢LTÆÍÆþ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²¬Ìî¤Ï¡ÖÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£½éÅö¤¿¤ê¤ò°ú¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Âç¥Ï¥Þ¥ê¤¹¤ì¤Ð¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄLTÆÍÆþ¤Ï1ÆüÂÇ¤Ã¤Æ1ÅÙ¤â¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤µ¤¨ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢61²óÅ¾¤È89²óÅ¾¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤À¡£²¬Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¢¤«¤Ä¤ÈÂç¤Á¤ã¤ó¤Ï2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ°ì·â2ËüÈ¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂçÎÌ½Ð¶Ì¤ò¥²¥Ã¥È¡£Ãë¿©µÙ·Æ»þ¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸æÍÑÃ£¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÊ¸¡¢ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¥ÁÀ¹¤êABEMAÅ¹¡×¤è¤ê¡Ë