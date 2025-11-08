【すみっコぐらし】キャンディを掴め！「キャンディきゃっちパーティ！」でゲームセンター気分♪
メガハウスよりサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』たちとおうちでゲームセンター気分が味わえる「すみっコぐらし キャンディきゃっちパーティ！」が登場する。年末年始のお家ゲームはこれで決まり♪
☆楽しくゲームセンター気分で遊べる「キャンディキャッチャー」をチェック！（写真7点）＞＞＞
本商品は、ゲームセンターで人気の「キャンディキャッチャー」を家庭用にアレンジした2人対戦型のアクションゲーム。
可愛いすみっコぐらしの世界観とキャンディキャッチャーの楽しさが融合した、家族や友達と盛り上がれるパーティーゲーム。商品付属のお菓子パーツの他、実際のお菓子を使って遊ぶこともできる。
遊び方は、本体に設置したクレーンを上手に操作して、商品付属のお菓子アイテムをタイミングよくキャッチ！ つかんだお菓子アイテムはスライドテーブルの上に乗せて、タイミングよく押し出されると自分のポケットに入りゲットできる。
また、ゲームの途中では中央のテントの中から「星型キャンディ」が大放出！ 得点UPのチャンス到来、盛り上がること間違いなし！
手に入れたお菓子アイテムにはそれぞれ点数があり、終了時に一番高い合計点数の人が勝ちになる。
ゲーム時間が変更できる「かんたんモード」と「むずかしいモード」が選択できて、楽しいBGMも収録。
さらに商品付属のお菓子アイテムはもちろんですが、本物の市販のお菓子を使っても遊ぶことができるのもポイント。好きなお菓子をつかんGETして楽しんじゃおう。
秋から年末にかけてのパーティーシーズンにぴったりな本商品、大切な人と楽しい時間を『すみっコぐらし キャンディきゃっちパーティ！』で過ごしてみるのもおすすめですよ♪
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
