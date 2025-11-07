カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開
カプコンカフェ 池袋店＆梅田店は、2025年11月21日（金）〜2026年1月15日（木）の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、株式会社バンダイの「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とコラボしたメニューやグッズを展開する。2025年5月に開催し大好評に終わった「たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」のパワーアップバージョンとして、今回は「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」と題し、その限定メニューを大公開！詳細は「カプコンカフェ 池袋店・梅田店」公式サイトでも公開する。
■「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」コラボメニューを大公開！
1.「くちぱっちのガレットやさんの温泉ハンバーグガレット」1,980円（税込）
くちぱっちが店長のおみせをモチーフにした、見た目も楽しいガレットプレート。温泉を楽しむくちぱっちは香り豊かなバジルソースクリームをまとったジューシーなハンバーグ。彩り鮮やかな季節の野菜を添えて、心もお腹も満たされる一皿に仕上げた。
2.「【復刻】ききっちのハンバーガーやさんのハンバーグぬきチーズバーガー」1,980円（税込）
ききっちが店長のおみせをモチーフにした、こだわりのチーズバーガープレート。バンズにはお顔がついていて、ケチャップとポテトもそえたプレートに仕上げた。
※「ハンバーグぬき」といってもハンバーグはプレートにのっているのでご安心ください！
3.「みるくっちのアフタヌーンティーやさん特製あったかくてやさしいみるくてぃー」880円（税込）
みるくっちが店長のおみせをモチーフにしたホットミルクティー。かわいいリボンのクッキーが添えられたやさしい甘さのミルクティー。午後のひとときをちょっぴり贅沢にすごしたいあなたにオススメ。
4.「【復刻】まるっちのケーキやさんの「自分でつくってね〜」パンケーキ」1,650円（税込）
まるっちが店長のおみせをモチーフにした、自由にアレンジができるパンケーキ。アイスやフルーツ、クリームを盛りつけたり、チョコペンで絵や文字をかいたり…ゲームの中のケーキやさんのように楽しくケーキをつくってお召し上がりください。
5.「みるくっちのアフタヌーンティーやさんのスイーツプレート」1,980円（税込）
みるくっちが店長のおみせをモチーフにしたアフタヌーンティープレート。２段のプレートには、ござるっちのあんバタートースト、めめっちイメージのマカロン、苺のプチケーキ、フルーツとチーズケーキが層になったミニパフェなど、写真映えもばっちりなスイーツがもりだくさん。特別なティータイムをご堪能ください。
6.「めめっちのめがねやさん特製視力検査ヨーグルトドリンク」880円（税込）
めめっちが店長のおみせをモチーフにしたすっきりとした味わいのドリンク。フレッシュなオレンジの香りと、まろやかなヨーグルトがおりなす絶妙なハーモニー。めがねやさんで視力検査をする気分まで味わえるかも！？
7.「シャイクっちのパーソナルトレーニングやさん特製豆乳バナナ」880円（税込）
シャイクっちが店長のおみせをモチーフにした体にやさしいドリンク。トレーニング後の栄養補給にも、おやつタイムにもぴったり。飲むだけで、シャイクっちみたいに元気いっぱいになれるかも！？
※その他にも、「【復刻】ござるっちのたこやきやさんのたこ焼き」（1,980円 税込）や、「【復刻】まめっちのはいしゃさんのサンドイッチプレート」（1,980円 税込）、「シャイクっちのパーソナルトレーニングやさんのマッスルプレート」（1,650円 税込）などのメニューも用意している。
メニューの詳細はカプコンカフェ公式ページにて確認のこと。
