埼玉県三郷市の市議会議員が、市役所の窓口で「犯罪者はここにいちゃいけないんだよ」と怒鳴るなどして、市職員の業務を妨害したとして書類送検されたことがわかりました。

威力業務妨害の疑いで書類送検されたのは、埼玉県三郷市議会の関根和也議員（45）です。

関係者によりますと、関根議員はことし7月下旬から9月下旬にかけて、三郷市役所の建設部下水道課の受付窓口などで、市職員らに対し、「犯罪者の味方をするんですか、早くやめさせないと」「ここやめろよ。お前不適格だ」「官製談合をやったんだよ。犯罪者はここにいちゃいけないんだよ」などと怒鳴り、対応にあたった市職員の業務を妨害した疑いがもたれています。

三郷市によりますと、市はことし8月から埼玉県警に相談していたということです。

■7月に市議に当選した関根市議…全会一致で辞職勧告決議

関根市議は、ことし7月に行われた市議選で1408票を得て当選していました。

三郷市によりますと関根議員が市役所でトラブルを起こすようになったのは市議になる前の2018年4月ごろからで、関根議員が市役所を訪れた回数は市議になってからだけでも60回以上にのぼります。

関根議員はこれまで、市役所の窓口で1時間以上にわたって持論を述べたり、大声で市長や職員を誹謗中傷したりしていて、市は対応にあたるため業務を止めざるを得ないこともあったほか、中には、睡眠障害などを訴える職員もいて、業務への影響が出ているということです。

このほかにも、市長や市議会議長の自宅近くでスピーカーを使い、「やめろ」などと叫んだりしていたということです。

こうした事態を受け、三郷市議会は、9月の定例会で関根議員に対する辞職勧告決議案を全会一致で可決していました。

市議会の政治倫理審査会では、関根議員がことし8月、市役所の窓口で市職員の名前をあげて、「官製談合やったんだよ」「犯罪者はここにいちゃいけない」などと繰り返し、制止しようとした職員に対し、「うるせえ、おまえも辞めろ」などと発言したことが確認されていました。

このほかにも、市職員の顔写真を本人の許可なくSNSに投稿し、誹謗中傷を繰り返していたということです。

市幹部によりますと、関根議員が市職員らを犯罪者だと主張する根拠は示されないとしています。

こうした関根議員の一連の言動に対し、市民からは「市民として恥ずかしい」「辞職させるべきだ」といった意見が市に寄せられているということです。

■「政治活動としてやっていること」書類送検前の10月、日本テレビの取材に応じる

書類送検される前の先月、日本テレビの取材に応じた関根議員は市の公共事業の入札に不自然な点があると繰り返し述べたうえで、市長や市幹部らによる官製談合や入札妨害などにあたるのではないかと主張していました。

その上で、関根議員は窓口で大声を出すなどの行動は「基本的には政治活動としてやっていること」と説明し、自身の言動について、「間違っていない犯罪者の追及ですから」「議員の質問に対して答えられない市政の方がおかしい」との見解を示していました。

また、SNSの投稿が誹謗中傷だと指摘されていることに対しても「あくまでも批判」だと主張しました。

辞職勧告決議が可決された、自身の進退については「今後も何事もなかったかのように粛々と犯罪者への追及を進めていきたい」とした上で、その追及の方法を変えるつもりは「全くない」と話しました。

■動画には関根議員と市職員とのやりとりなどが記録

日本テレビは、ことし7月下旬に関根議員が市役所を訪れた際に関根議員自身が撮影したという動画を確認。

その動画には市職員とのやりとりが記録されていて、関根議員が「犯罪なんだよ」「犯罪者を懲戒免職にしろ」などと大声をあげ、市職員が対応を余儀なくされていました。

また、関根議員がことし9月、市長の自宅近くで撮影したという動画には市長などを名指しして、「悪い人間は絶対に捕まえないといけない」「逮捕が必要だ、市長の家族全員の立件を求めてまいりたい」などとスピーカーを使って主張している音声が記録されていました。