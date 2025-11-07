愛知県一宮市の消防本部は、交通事故現場に出動した救急隊が心停止した男性にＡＥＤの処置をする際、バッテリー交換などで約4分の遅れがあったと発表しました。男性はその後死亡が確認されました。

一宮市消防本部によりますと、2日午後2時半ごろ、市内の路上で軽自動車の単独事故が起き、運転していた30代の男性が意識不明の重体となりました。

通報で駆けつけた救急隊が心停止状態の男性にＡＥＤを使用しようとしたところ、電源が入らなかったということです。

救急隊は男性を救急車の中に運び、バッテリーを交換したうえでＡＥＤを使用しました。

市の消防本部はこれらの対応で、ＡＥＤ処置におよそ4分の遅れが発生したとしています。

男性はその後、搬送先の病院で死亡が確認されました。

搬送先の医師は、男性の死亡について「遅れによる影響がないとは言えない」とコメントしています。

当時、ＡＥＤの電源が入らなかったことについて、消防は、当日朝の点検時に電源を切り忘れたか、機器不良で電源が落ちずバッテリーの残量がなくなったことが原因とみて、詳しく調べています。

市の消防長は、「ご遺族、ご関係の皆様に深くお詫び申し上げる。今後このようなことがないよう再発防止に取り組む」としています。