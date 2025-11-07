物価高騰が続くなか、経済的な合理性から「実家暮らし」を選ぶ働く女性が増えています。調査によれば、実家暮らしの人は生活満足度が高いという結果も。しかし、その選択が長期的な資産形成や結婚観において、思わぬ「罠」となっている可能性が指摘されています。

家賃8万円を払うより合理的だが…

都内で事務職として働く木村 亜希子さん（32歳・仮名）。現在、両親と3人で神奈川県にある実家で暮らしています。

「新卒で入社して10年目になりますが、昇給は微々たるもの。手取りは月20万円ほどです。いずれ給与があがれば実家を出て1人暮らしをするつもりでしたが、都内で部屋を借りれば家賃と共益費で安くても7万〜8万円。手取りの多くが消えてしまいます」

経済的な理由から実家暮らしを続ける木村さん。その選択は、日々の生活に大きな余裕をもたらしていると語ります。

「実家には生活費として月3万円を入れています。家賃、光熱費、食費を考えれば、破格の金額であることは自覚しています。正直、この生活に慣れてしまうと、わざわざ高いお金を払ってひとりで暮らすメリットが見いだせなくなりました」

家事の分担についても尋ねました。

「平日は仕事から帰ると母が夕食を用意してくれていますし、朝も時間があるときは昼のお弁当を持たせてくれることもあります。私は週末にリビングや水回りの掃除を手伝う程度。家事の負担はかなり少ないと思います」

浮いた生活費は、趣味や美容、そして貯蓄に回しているといいます。

「年に1〜2回は友人と海外旅行に行けますし、美容院や新しい洋服も我慢せずに買えます。日々の生活に対する満足度は、正直かなり高いと思います。もしひとり暮らしをしていたら、すべてを切り詰めて、ただ生活のためだけに働くような感覚になっていたかもしれません」

経済的な余裕と精神的な安定。実家暮らしのメリットを享受してきた木村さんですが、30歳を過ぎたあたりから、少しずつ焦りを感じる場面も出てきたといいます。

「ひとつは貯蓄です。生活に余裕があるぶん、趣味や旅行に使いすぎてしまった自覚はあります。現在の貯金額は200万円ほど。最近、転職や将来のことを考えて、同世代の友人と貯金の話になったのですが、私と同じくらいの収入でひとり暮らしを続けてきた友人のほうが、よほど計画的に貯蓄や投資をしていて、資産額で負けていたのには驚きました」

そして、もうひとつが「結婚」です。最近、マッチングアプリなどを利用して婚活を始めた木村さんは、自身の「実家暮らし」というプロフィールが、想像以上に相手の反応に影響することを知ったといいます。

「お会いした男性から『ずっとご実家なんですか？』と聞かれることが何度かありました。悪気はないのかもしれませんが、どこか家事能力や金銭的な自立心を疑われているような、試されているような。もちろん、家事全般ができないわけではありませんが、ひとり暮らしの人と比べると、生活力には不安があります」

株式会社キャリアデザインセンター／女の転職type が行った調査によると、正社員として働く20代・30代の女性のうち、現在、実家で暮らしている人は4割以上（20代42.2％、30代41.0％）にのぼることがわかっています。

なぜ彼女たちは実家で暮らすのでしょうか。理由の上位3つは「自立できるお金がない」（34.8％）、「貯金、節約したい」（30.9％）、「趣味や旅行にお金を使いたい」（21.9％）と、金銭的な理由が占めています。物価の上昇に賃金が追いつかないなか、経済的負担を軽減するための合理的な選択といえます。

興味深いのは、この選択が一時的なものではない可能性です。今後、実家を出る予定があるかという問いに対し、「いいえ」（32.0％）と「わからない」（27.0％）を合わせると約6割が、今のところ実家を出るつもりがないことがわかります。これは、木村さんの事例にもあったように、実家暮らしのメリットを積極的に活用している実態を反映しているようです。

事実、「実家に入れているお金」は、「お金を入れていない」（33.1％）が最多。家事の分担割合も、「1〜2割」（32.6％）が最も多く、「まったく負担していない」（14.6％）と合わせると、約半数の人が家事の大部分を家族に任せている状況がうかがえます。

こうした経済的・時間的な余裕は、生活の満足度に直結しています。 現在の暮らしの満足度について、「大変満足」「やや満足」を合わせた満足派の割合は、実家暮らしの人が49.4％だったのに対し、ひとり暮らしなど実家暮らし以外の人は41.8％。実家で暮らす人のほうが、生活への満足度が高いという「逆転現象」が起きていました。

一方で、現在の金融資産（預貯金、株式など）について尋ねたところ、「100万円以上」の資産を持つ人の割合は、実家暮らし（44.9％）より、実家暮らし以外の人（54.0％）のほうが多い結果となりました。 金融資産の平均額で見ても、実家暮らしが275万円、実家暮らし以外が360万円と、85万円もの開きがあります。

これはひとり暮らしの人のほうが、将来への不安からより強く資産形成を意識し、計画的に貯蓄に励んでいる、ということでしょうか。さらに、もし結婚する場合、相手にひとり暮らしの経験を求めるかという質問に対し、実家暮らしの人で「求める」と答えたのは51.7％でしたが、ひとり暮らし経験者では、74.8％に達しました。ひとり暮らし経験者ほど、相手にも金銭管理や家事全般を自分ひとりでこなす「生活の自立」を求める傾向が強いのです。実家暮らしが長いことが、知らず知らずのうちに結婚相手に求める条件のミスマッチを生む一因となっている可能性は否定できません。

調査元の考察にもあるように、家族と過ごせる安心感や家事負担の軽減といったメリットがある「実家暮らし」は、不安定な社会を生き抜くための、現実的でクレバーなライフ戦略のひとつです。しかし、その選択が日々の満足度と引き換えに、長期的な資産形成の遅れや、結婚観のギャップを生む可能性もはらんでいます。木村さんのように「こんなはずではなかった」と将来の岐路で悩まないためにも、実家暮らしのメリットを享受しつつ、自立に向けた計画性を持つ視点が求められているといえるでしょう。

［参考資料］

株式会社キャリアデザインセンター／女の転職type『20代30代の4割が実家暮らし！理由は「お金がない」。6割が結婚相手に「一人暮らし経験」を求める／『女の転職type』が働く女性にアンケート』