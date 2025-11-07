米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」によると、サンディエゴ・パドレスは元メジャーリーガーのクレイグ・スタメン氏（41）と3年契約を結び、新監督に就任させた。

球団編成本部長のA.J.プレラーはプレスリリースで次のようにコメントしている。「クレイグは過去10年近くにわたり、我々の組織において強い存在感を発揮してきました。球団を深く理解し、リーダーシップの資質を備えています。選手としても、また引退後の活動においても、クレイグは周囲を高める能力を発揮しました。人をまとめる力は監督として理想的な資質です」。驚くべきは、スタメン氏の名前がこれまで候補として一度も挙がっていなかったことだ。

さらに、彼には監督はもちろん、コーチとしての経験もない。スタメン氏は2009年から2022年までメジャーリーグでプレーし、後半の6年間をパドレスで過ごした。2023年春にパドレスとマイナー契約を結んだが、スプリングトレーニングで肩を故障し、数か月後に現役を引退。翌2024年1月にはパドレスの選手育成部門のスタッフとして球団に復帰していた。選手としての通算成績はメジャーで13シーズン、562試合に投げ、55勝44敗6セーブ、防御率3.66だった。