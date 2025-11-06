二郎系ラーメン「歴史を刻め」「夢を語れ」創業者が次はうどん屋に？二郎系ではないうどん屋を開業した理由とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「歴史を刻め」や「夢を語れ」など、関西二郎系の中でも特に個性が際立ち、圧倒的な人気を誇るラーメンブランド「ラーメン荘」。
その創業者である、西岡 津世志氏。
西岡氏はアメリカにも渡り、現地でも「Yume wo Katare」の名で大行列を生む人気店を展開するなど、世界に“二郎文化”を広めた人物のひとりでもあります。
そんな“二郎系一筋”だった彼が、今回まさかのうどん店を開業。
開業のきっかけは、彼の作ったお店のコンセプトのひとつでもある「これが好きだから」というシンプルな思いからでした。
子どもを持ち、40代後半を迎えた西岡氏。
「家族みんなで楽しめる、自分の好きなうどんを作りたい」--そんな思いから新たな挑戦が始まったのです。
一見シンプルにも聞こえますが、そこには
「お父さん・お母さん・子ども、家族全員が“おいしい”と思えるお店をつくりたい」
という温かな家族観が込められています。
これまでの二郎系は主に大学生など若者をターゲットにしてきましたが、今回は家族連れでも気軽に楽しめるお店づくりを目指しているとのこと。
動画では、西岡氏の“新たな挑戦”と“うどんに込めた想い”をじっくりご紹介しています。
その創業者である、西岡 津世志氏。
西岡氏はアメリカにも渡り、現地でも「Yume wo Katare」の名で大行列を生む人気店を展開するなど、世界に“二郎文化”を広めた人物のひとりでもあります。
そんな“二郎系一筋”だった彼が、今回まさかのうどん店を開業。
開業のきっかけは、彼の作ったお店のコンセプトのひとつでもある「これが好きだから」というシンプルな思いからでした。
子どもを持ち、40代後半を迎えた西岡氏。
「家族みんなで楽しめる、自分の好きなうどんを作りたい」--そんな思いから新たな挑戦が始まったのです。
一見シンプルにも聞こえますが、そこには
「お父さん・お母さん・子ども、家族全員が“おいしい”と思えるお店をつくりたい」
という温かな家族観が込められています。
これまでの二郎系は主に大学生など若者をターゲットにしてきましたが、今回は家族連れでも気軽に楽しめるお店づくりを目指しているとのこと。
動画では、西岡氏の“新たな挑戦”と“うどんに込めた想い”をじっくりご紹介しています。
YouTubeの動画内容
関連記事
睡眠は一日2時間半！父の思い出のレストランを引き継ぐ若き女性店主のハードすぎる一日に密着！
神戸牛が地元民にも手軽に！お肉の魅力に惹かれた美人店主が作るステーキが人気のお店！
ここはハズさない路地奥にあるレトロな行列カレー！こだわりすぎな夫婦のカレー作りに密着！
チャンネル情報
料理ができる過程が大好きで、いろいろな日本の食堂やお店の仕込み、調理風景などを撮影させていただいています。動画が気に入ったらコメントやチャンネル登録よろしくお願いします＾＾お問い合わせは以下のメールアドレスからお願いします