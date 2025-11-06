この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歴史を刻め」や「夢を語れ」など、関西二郎系の中でも特に個性が際立ち、圧倒的な人気を誇るラーメンブランド「ラーメン荘」。
その創業者である、西岡 津世志氏。

西岡氏はアメリカにも渡り、現地でも「Yume wo Katare」の名で大行列を生む人気店を展開するなど、世界に“二郎文化”を広めた人物のひとりでもあります。

そんな“二郎系一筋”だった彼が、今回まさかのうどん店を開業。
開業のきっかけは、彼の作ったお店のコンセプトのひとつでもある「これが好きだから」というシンプルな思いからでした。

子どもを持ち、40代後半を迎えた西岡氏。
家族みんなで楽しめる、自分の好きなうどんを作りたい」--そんな思いから新たな挑戦が始まったのです。

一見シンプルにも聞こえますが、そこには
「お父さん・お母さん・子ども、家族全員が“おいしい”と思えるお店をつくりたい」
という温かな家族観が込められています。

これまでの二郎系は主に大学生など若者をターゲットにしてきましたが、今回は家族連れでも気軽に楽しめるお店づくりを目指しているとのこと。

動画では、西岡氏の“新たな挑戦”と“うどんに込めた想い”をじっくりご紹介しています。

YouTubeの動画内容

17:21

がんりゅうじまつけうどんの魅力と特別な鳥スープ
23:35

家族を笑顔にするお店を目指して―店主の願い
17:27

がんりゅうじまつけうどん工程とおいしく食べる秘訣

