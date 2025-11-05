近くで見ても「塗ってる感なし」 美容のプロが「毛穴を隠すときに使う」コスメ





メイクのプロ・美容通たちの「毛穴レス肌」コスメ

ファンデーションがヨレたり、皮脂によるテカリが増したりと、「毛穴トラブル＝清潔感のなさ」に直結してしまうことも。だからこそ、まずは毎日のスキンケアで毛穴ケアを習慣化することが、美肌への最短ルート。注目の新作コスメや、美容のプロたちが使い続けている毛穴を目立たせないコスメなど、価値のある選りすぐりの名品をご紹介。







（下地）

肌の凹凸をカムフラージュ

スムーススキンカバー SPF20・PA＋＋ 20g 4,620円／ミムラ 「この化粧下地で毛穴や肌のムラを均一にするのが最近のお決まり。Tゾーンのテカリ問題もこれで解決。いいコスメに出会えたなという名品です」（スガタクマさん・ヘアメイク）







（コンシーラー）

持ち歩きたい万能さ

ニュアンス スキンエフェクター 10.5g 01 3,080円／OSAJI 「コンシーラーなのですが、派手すぎないパール入りで、ハイライトとしても使っています。メイクがくずれがちな夕方につけると肌が生き返り、毛穴などの凹凸もフラットに見せてくれる。薄膜で陶器みたいなつるんとした肌に」（AYANAさん・ビューティライター）







（ファンデーション）

驚異のカバー力「塗ってることさえ気づかせない」

オールアワーズ リキッド MN4 SPF39・PA+++ 25ｍL 8,360円／イヴ・サンローラン・ボーテ 「フォロワーさんからレビューのリクエストが多くてお試し買い。ツヤ肌派でしたが、セミマットファンデの崩れにくさの虜に。薄づきで塗ってる感のない自然な仕上がりにも驚愕！」（バブリズムさん・美容ライター）







（美容のプロ21人に聞いた名品）

≫【全28アイテムの一覧へ】 「近くで見ても毛穴がない」肌の欠点に目がいかないコスメ