パドレスのＡ・Ｊ・プレラー編成総責任者が４日（日本時間５日）、来季４０歳を迎えるダルビッシュ有投手が１０月２９日（日本時間１０月３０日）、右肘内部に補強材を取り付け尺側側副靭帯修復手術を受け、無事成功したと発表した。手術はテキサス州アーリントンのキース・マイスター医師によって執刀され、屈筋腱の修復も行われた。 球団によると回復にまで通常１２〜１５か月かかるため、２０２６年シーズンは全休する見込みとしている。

これを受けてダルビッシュも自らのＸに「先週水曜日にＤｒ．Ｍｅｉｓｔｅｒから肘の手術を受けました。２０２６年シーズンは試合で投げることが出来ません。また気持ちよくボールが投げられるようにリハビリ頑張ります」と投稿した。

米ＭＬＢネットワークの番組内でも「残念なニュースです」と速報。「パドレスは投手陣が万全ならキング、ダルビッシュ、シーズら実力者がそろっていたはずですが、結局、けが人が相次ぎ、誰かが離脱するという展開でした」と番組ＭＣが続けると、解説のＡ・アビラ氏は「ダルビッシュは今季ずっと本調子ではなかったように見えました。痛みを抱えながら、なんとか投げ続けようとしていたのは立派です」とコメント。さらに「常に自分の身体の状態を細かく理解している選手です。だからリハビリそのものは問題ないと思います。あとはどれだけ効果的に投げられる状態に戻れるか」と続け、同時にパ軍は先発陣再整備のため１〜２人の補強が急務だと指摘していた。