¡Ø¥ß¥»¥¹¡Ù¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡ØNiziU¡Ù¥Ë¥Ê¤È¿·µï¥Ç¡¼¥È¡ªÌ©²ñ¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¯¡¼¥×»£
¥Þ¥¹¥¯¡õË¹»Ò¤Ç´°Á´ËÉÈ÷¤Î¡ÈÌ©²ñ¸½¾ì¡É
11·î¾å½Ü¤ÎÏ¢µÙºÇ½ªÆü¡£Åìµþ¤ÏÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿²÷À²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ¸Ï¤é¤·°ì¹æ¤È¤Ê¤ë¶¯É÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Í¼Êý3»þÈ¾º¢¡¢ÅÔ¿´¤ÎÄ¶°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ëßÏÞ¯¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼Ö´ó¤»¤Ë°ìÂæ¤Î¹âµé¼Ö¤¬Ää¼Ö¤·¤¿¡£¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥ß¥»¥¹¡Ù¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¼ã°æÞæÅÍ¡Ê29¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£»¥ËÚ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿ÍâÆü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¼«Âð¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¼ã°æ¤¬µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤éÌó5»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿Ìë8»þÈ¾º¢¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼Ö´ó¤»¤Ë°ìÂæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä½÷À¡£Âþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤òÁ´¿È¤«¤éÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ò±£¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤Ç´°Á´¤Ë´é¤ò±£¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Êâ¤¿Ê¤á¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤¤¤ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëºÝ¤Ï¡¢¿¼¤¯Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ëË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ò¤µ¤é¤ËÊÒ¼ê¤Ç°ú¤²¼¤²¡¢·Ù²ü¿´¤ÏMAX¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ËË¹»Ò¤È¤¤¤¦´°Á´ËÉÈ÷»Ñ¤Ç¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
Èà½÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØNiziU¡Ù¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ë¥Ê¡Ê20¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡¢Ã¼À°¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¡ÈÆü·Ï¥Ï¡¼¥ÕÈþ½÷¡É¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÀéÍÕ¸©ËëÄ¥¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼çºÅ¤Î²»³Úº×¤Ë½Ð±é¡£½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤òÁö¤é¤»°ÕÃæ¤ÎÈà¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ÎÈà¤³¤½¡½¡½¼ã°æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°ú¤Ã±Û¤¹¤Þ¤Ç¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤ÏºòÇ¯¡¢¡Ø¥ß¥»¥¹¡Ù¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬¡ØNiziU¡Ù¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤¬¡ØNiziU¡Ù¥µ¥¤¥É¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥Ë¥Ê¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ã°æ¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤ò¿Í¤Å¤Æ¤ËÂç¿¹¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¶¦±é¤âÂ¿¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ø¥ß¥»¥¹¡Ù¤Ï¡ØNiziU¡Ù¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNizi Project¡Ù¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç´Ñ¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã°æ¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤â¥Ë¥Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÃÎ¿ÍÃËÀ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥Ê¤µ¤ó¤ÏÎø°¦·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã°æ¤µ¤ó¤ÏFRIDAY¤Ë¼«Âð¤ÇÌ©²ñ¥¹¥¯¡¼¥×¤ò»£¤é¤ì¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø¡Ê¿·µï¤Ë¡Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Þ¤Ç¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¥Ë¥Ê¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ô¥õ·îÁ°¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯°ú¤Ã±Û¤·¤¬³ð¤¤¡¢Ç°´ê¤Î¡È¿·µï¥Ç¡¼¥È¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ËÜ»ï¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¼ã°æ¤ÈI¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡¦Ì¤Íü°ì²Ö¡Ê26¡Ë¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤À¤±¤Ë¥â¥ÆÃË¤Ã¤×¤ê¤¬ßÚÎöÃæ¤À¡£
¡½¡½¥Ë¥Ê¤¬ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã°æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤Æ¤«¤éÌó5»þ´ÖÈ¾¸å¡£ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿¼Ìë£²»þº¢¤À¤Ã¤¿¡£·Þ¼Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´ËÉÈ÷»Ñ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¡¡FRIDAY¤ÏÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÇ®°¦¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£