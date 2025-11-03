全国高校サッカー選手権、9校の本選出場が決定！青森山田「29連覇」達成…“激戦区”大阪は興國が制す

今年で104回目を迎える“冬の風物詩”、全国高校サッカー選手権大会。

その予選が各地で進んでおり、11月2日（日）までに9つの府県で決勝が行われ、以下の9校が嬉しい本大会出場を決めた。

青森県：青森山田（八戸学院野辺地西に2-1で勝利）

岩手県：専大北上（盛岡誠桜に4-2で勝利）

宮城県：仙台育英（聖和学園に2-1で勝利）

秋田県：秋田商業（明桜に2-1で勝利）

山形県：山形明正（山形中央に2-1で勝利）

福井県：福井商業（丸岡に3-3(PK3-1)で勝利）

大阪府：興國（履正社に1-1(PK3-1)で勝利）

鳥取県：米子北（鳥取城北に2-1で勝利）

岡山県：岡山学芸館（就実に1-0で勝利）

青森県大会では、今夏のインターハイ予選決勝で県内連勝記録が「418」で止まった青森山田が、“宿敵”八戸学院野辺地西を接戦の末に撃破。29年連続31回目の優勝を果たした。

3大会前の選手権を制した岡山学芸館は県大会決勝で就実を下し、5年連続8回目の選手権出場。激戦区の大阪府では、数多くのプロ選手を輩出してきた興國が、日本代表FW町野修斗の母校・履正社にPK戦で勝利。6年ぶり2回目となる選手権への切符を手にしている。

高校サッカー選手権予選は今週末も各地で決勝が開催予定。なお、本選は年末の12月28日（日）に開幕し、来年1月12日（月・祝）に決勝が行われる。