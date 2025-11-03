ËÜÅö¤Ë18ºÐ¡©½÷Í¥¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñÈþ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢Âç¸æ½ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¿ÆÌ©2SHOT¤¬¸ø³«¡ÚPHOTO¡Û
¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤È½÷Í¥¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿18ºÐ¤ÎÈþ¿Í¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¤¬ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¡ÈÌîµå³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤È¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡ÕËÜÅö¤Ë18ºÐ¡©¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿ÈþËÆ
½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¹¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö±¿Æ°¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÎÉ¤¤½õ¸À¤È·ãÎå¡¢±þ±ç¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥ÛÀèÇÚ¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤ÊÆü¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¹¤ÎÌ¼¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÌîµåÁª¼ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Û¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£2¿Í¤È¤â¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê»¤»¤Æ¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Û¤¬ÅÏ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤¬¤È¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Û¤¬Êâ¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¤Ï2007Ç¯6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½DF¥½¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤È½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¹¤ÎÌ¼¤Ç¡¢6ºÐ¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤É¤³¡©¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤È¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï2015Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¤Ï°Ê¹ß¤â½÷Í¥¤ÎÊì¿Æ´éÉé¤±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤«¤é¡¢°ì»þ¤ÏK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò»Ö¤·¡¢Ãæ³Ø¤è¤ê¥´¥ë¥Õ¤ËÀìÇ°¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯8·î¡¢´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡ËÀµ²ñ°÷Æþ²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£