【冬限定】ねんりん家の新作『ショコラフォンデュバーム』で贅沢ショコラ体験を♪

東京・銀座発のバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、冬だけの特別な味わい『ショコラフォンデュバーム』が登場します。カカオの香り豊かなショコラバームに、とろけるチョコレートを贅沢に流しかけた、まさに“チョコレート×チョコレート”の極上スイーツ。さらに今年はうわがけチョコのカカオ分を1.5倍にアップし、より濃厚で深みのある味わいに。寒い季節にぴったりな、心までとろける至福の時間をお届けします♡

「ねんりん家」は、日本生まれのバームクーヘン専門店として知られる人気ブランド。毎冬ファン待望の限定商品『ショコラフォンデュバーム』が、2025年も登場します。

今年はチョコレート好きにはたまらないアップデート♡

ショコラバームの上から濃厚なチョコをとろりとかけ、まるでフォンデュのようなリッチな味わいを実現。昨年よりさらにカカオ分を1.5倍に増量し、より深みのあるショコラ感に仕上がりました。

温めて楽しむ♡とろけるショコラフォンデュ体験

そのままでも絶品ですが、電子レンジで温めるとまるで出来たてのような美味しさに。お皿に移してラップをせず、500Wで40秒(600Wなら35秒)温めるだけでOK。

バームクーヘンはふんわり、チョコはとろ～り♡まるでおうちでチョコフォンデュを楽しむような贅沢な味わいが広がります。おうち時間を特別にしてくれるスイーツとしてもぴったりです♪

販売情報＆取扱店舗

ショコラフォンデュバーム



価格：1,566円

発売期間：2025年11月1日(土)～11月30日(日)頃まで

取扱店：ねんりん家 銀座本店／大丸東京店／西武池袋店／そごう横浜店／阪急うめだ店(11月1日～11月10日まで)／JR品川駅 エキュート品川店／羽田空港第1・第2ターミナル各店

※期間中でも商品がなくなり次第終了。販売店は予告なく変更となる場合があります。

冬の贅沢時間を、ねんりん家とともに

寒い季節に恋しくなるのは、心まで温めてくれる甘いショコラ。『ショコラフォンデュバーム』は、そんな冬にぴったりのご褒美スイーツです。

とろけるチョコの香りに包まれながら、贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです♡