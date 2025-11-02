シリーズ7戦で3度目の登板で全て勝利投手に

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で、同点の9回途中から登板。延長11回までを投げ抜き、ワールドシリーズ3勝目を達成。前日10月31日（同11月1日）の第6戦で先発登板し、6回96球1失点の好投で今シリーズを3勝3敗のタイに持ち込んでいたが、チーム4勝のうち3勝を挙げるという大車輪の力投で、今世紀初のワールドシリーズ連覇の立役者となった。

ドジャースは8回途中から第5戦で先発したスネルが救援登板する総力戦に。1点を追う9回1死、ロハスのソロで同点とした。スネルが9回1死一、二塁でサヨナラ負けのピンチを招くと、デーブ・ロバーツ監督は山本を「中0日」で投入を決断。ワールドシリーズ第6戦に先発し、第7戦にリリーフ登板するのはピート・アレクサンダー（1926年）、ランディ・ジョンソン（2001年）以来となった。

9回は先頭のカークに死球を与えて1死満塁にピンチを広げたが、バーショは二ゴロで2死に。続くクレメントの大飛球は中堅に入った直後のパヘスが好捕してピンチを脱した。

10回は先頭ヒメネスを一ゴロ、スプリンガーをスプリットで空振り三振に封じた。ルークスも左飛で3者凡退に抑えた。すると直後の11回にスミスの勝ち越しソロが飛び出した。11回は先頭のゲレーロJr.に左翼線への二塁打を打たれ、カイナーファレファの犠打で1死三塁となった。続くバージャーには四球を与えたが、カークを併殺打に仕留めて試合終了となった。

山本はワールドシリーズ第2戦では9回1失点で完投。プレーオフでの2戦連続完投という快挙を成し遂げていた。（Full-Count編集部）