¼ã¤¤ÇØÈÖ¹æ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎÇØÈÖ¹æÂç¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Ï¤¢¤ë¤«¡ª¡©
¡¡ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥í¥Ã¥Æ¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢ÈþÇÏ³Ø¤¬¸½Ìò°úÂà¤·¡¢ÀÐÀîÊâ¡¢ß·Â¼Âó°ì¡¢²®Ìîµ®»Ê¤¬¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·ÂàÃÄ¡¢º£µ¨¤Þ¤ÇÇØÈÖ¹æ18¤òÃå¤±¤¿ÆóÌÚ¹¯ÂÀ¤¬Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤ºÂàÃÄ¤È¡¢¼ã¤¤ÇØÈÖ¹æ¤¬°ìµ¤¤Ë¶õ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2019Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿Ê¡±ºÏÂÌé¸½Æó·³´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿9¡¢ºò¥ª¥Õ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ºòµ¨¤Þ¤ÇÃå¤±¤Æ¤¤¤¿17¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ê¿ÂôÂç²Ï¤Î13¡¢¼ã¤¤ÇØÈÖ¹æ¤Ç¤Ï¡¢0¡¢9¡¢11¡¢12¡¢13¡¢15¡¢17¡¢18¡¢20¤¬25Ç¯11·î1Æü»þÅÀ¤Ç¶õ¤ÈÖ¹æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13¤Ïºòµ¨¤Þ¤ÇÆâÌî¼ê¤ÎÊ¿Âô¤¬9Ç¯´ÖÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10ÈÖÂæ¤ÎÈÖ¹æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ç¤ÏÅê¼ê¤¬Ãå¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Âç¤¤¤ÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÅê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä¹Ç¯ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿50»î¹çÅÐÈÄ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢20¥Û¡¼¥ë¥É¡¢12¥»¡¼¥Ö¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉôÌç¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¤·¤¿²£»³Î¦¿Í¤¬¡Ø60¡Ù¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¡¢¥×¥í½é¥Û¡¼¥ë¥É¡¢¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î24Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¥×¥í½é´°Éõ¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿ÌÚÂ¼Í¥¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ø53¡Ù¡¢¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Á»î¹ç¤Î8²ó¡¢9²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¼«¿È½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ¿¹½Ó²ð¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ø56¡Ù¡¢Á°È¾Àï¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²3¾¡¡¦ËÉ¸æÎ¨2.48¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ÅÄÃæÀ²Ìé¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ø35¡Ù¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¥ª¥Õ¤Ë10ÈÖÂæ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿Åê¼ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é3Ç¯´Ö¡Ø43¡Ù¤òÃå¤±¤¿¾®ÅçÏÂºÈ¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Î21Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¡¢Æó·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¥ª¥Õ¤Ë¡Ø14¡Ù¤ËÊÑ¹¹¡£¾®Åç¤ÏÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿Åö»þ¡¢¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó³èÌö¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤º¤Ã¤ÈÃå¤±¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áá°ðÅÄ¤ÎÂçÀèÇÚ¤¬Ãå¤±¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¯ËÍ¼«¿È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸½ºß5Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¼ï»ÔÆÆÚö¤â¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é3Ç¯´Ö63¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ¤ËÆ±Ç¯¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î8¾¡¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î135Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ë¸½ºß¤Î¡Ø16¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ò16¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿Ä¾¸å¤Î20Ç¯1·î6Æü¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÏÃ±½ã¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¤¨¡¢º£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¢¡ ¿·¿ÍÅê¼ê
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ1°Ì¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê·òÂç¹âºê¹â¡Ë¡¢2°Ì¡¦ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤ÏÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤Ï¡¢¡ÖÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇØÈÖ¹æ6¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³¶Á´ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íî¹çÇîËþ»á¡¢½é¼ÇÀ¶»á¡¢°æ¸ý»ñ¿Î»á¤é¡È±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡É¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡Ø6¡Ù¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È±Ç¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°6°Ì¤ÎÂÇÎ¨.281¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î27ÆóÎÝÂÇ¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃæ¤Ç¡È6ÈÖ¡É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤«¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¤Ï´¶¤¸¤º¤Ë¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ÈÖ¹æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¿·¿ÍÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£10ÈÖÂæ¤Ë¶õ¤ÈÖ¹æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¿ÍÅê¼ê¤¬10ÈÖÂæ¤ò1Ç¯ÌÜ¤«¤éÇØÉé¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï19Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯¤Î¡Ø17¡Ù¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ã¤¤ÈÖ¹æ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿·¿ÍÅê¼ê¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¼ã¤¤ÇØÈÖ¹æ¤òÂ÷¤¹²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤â¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿»ûÃÏÎ´À®¤Ï¡Ø65¡Ù¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂÇÎ¨.286¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿郄Éô±ÍÅÍ¤Ï¡Ø38¡Ù¡¢¹¶Áö¼é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀîÎ¶À®¤Ï¡Ø57¡Ù¡¢ÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»³ËÜÂçÅÍ¤Ï¡Ø61¡Ù¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëºò¥ª¥Õ¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤Ï¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤Ë·ÀÌó¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò½ü¤¯¤È¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤âÌî¼ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥ª¥ÕÇØÈÖ¹æ¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ