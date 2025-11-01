à¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹á¥¯¥ÞÂÐºö¤Ç¼«±ÒÂâÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤Ë¡Ö¶ìÆù¤Îºö¡×¡¡Ââ°÷¤Î¶»Ãæ¤Ï¡Ö½Æ·õ¤¯¤é¤¤¤Ï¤Û¤·¤¤¡×
¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¤Ç¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°»²±¡µÄ°÷¤Îº´Æ£Àµµ×»á¤¬1Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê¼¸Ë¸©Î©Âç³Ø¼«Á³¡¦´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î²£»³¿¿µÝ¶µ¼ø¤¬¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤¬Áý¤¨¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸Â©°è¤Î³ÈÂç¡õ½ÐË×¿ô¤Î·ãÁý¡×¡Ö¿Í´·¤ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡×¡Ö¤É¤ó¤°¤êÎà¤Î¶§ºî¡×¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤Ï28Æü¡¢¼«±ÒÂâ¤ËÈ¢¤ï¤Ê¤ÎÀßÃÖ¤ä¶î½ü¤·¤¿¸ÄÂÎ¤Î²òÂÎ½èÍý¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤¬¡¢²£»³»á¤Ï¡Ö½Æ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¸åÊý»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½ÅÍ×¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬Î¦¼«»þÂå¤Î¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦º´Æ£»á¤â¡Ö°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¡£ÊØÍø²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Ä¤Ä¤â½©ÅÄ¸©¤Î¾õ¶·¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶ìÆù¤Îºö¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«±ÒÂâ¤ÎÉð´ï»ÈÍÑ¤Ï¼«±ÒÂâË¡¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«±ÒÂâË¡¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¼«±ÒÂâ¤â´Ý¹ø¤ÇÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½Æ·õ¤¯¤é¤¤¤Ï¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢½Æ·õ¤âÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«±ÒÂâ°÷¤Î¶»Ãæ¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ÆÅáË¡¤Îµ¬À©¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄó°Æ¡£¡Ö¸Ä¿Í²ñ°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬½Æ¤ò10Ãú¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËÂß¤·½Ð¤¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ë¡²þÀµ¤¬É¬Í×¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£