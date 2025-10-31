「すっぴんのが若い」41歳・小倉優子、“透明感あふれる”素肌で美容ルーティーンを紹介「お肌綺麗」
タレントの小倉優子（41）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。美容ルーティーンを公開し、「すっぴんのが若い」「幼く見えますね」と反響が寄せられている。
【動画】「すっぴんのが若い」“透明感あふれる”素肌で美容ルーティーンを紹介した小倉優子
「私のリアルなお気に入りの美容ルーティンをご紹介します！」とつづり、スキンケアの様子を公開。「紫外線対策は一年中 老化の8割は紫外線が原因だよ〜！」「朝晩のパックでしっかり保湿して、内側からは #リポC でビタミンチャージ（私はオレンジジュースで飲んでいます）」と説明し、お気に入りのアイテムを紹介した。
投稿ではそのほか、おすすめのサプリや食事のルールも披露しており、「ダイエットは、好きなものを我慢しすぎないバランスがポイントです」と伝えた。
この投稿には「お肌綺麗」「すっぴんもかわいい」「アイドル時代からずっと可愛い」「今が凄く可愛い」などのコメントが寄せられている。
