ナンバープレートではなくステッカーに注目

ティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使が2025年10月29日、自身のXに投稿した自動車の画像がSNSで話題になっています。

【写真】「水曜どうでしょう」ステッカーのアップを見る

「トランプ大統領の車列が話題ですが、私の車も負けていないでしょう」という一文とともに公開したのは大使館で使用する公用車。一見すると、「ブルーナンバー」と呼ばれる外務省発行の外交官ナンバーを付けた何の変哲もない黒塗りのトヨタ「クラウン」です。

しかし、注目すべきはリアガラスに貼られた赤文字のステッカーでした。文字はよく見ると「水曜どうでしょう」。これは北海道テレビが制作した名物バラエティ番組『水曜どうでしょう』のロゴステッカーです。

この投稿に対し、SNS上では、「外交官ナンバーの車に水曜どうでしょうのステッカーw」「北海道民として感謝申し上げます。」「好感度上がるわーww」「それで皇居へ行くんですよね？」などといったコメントが寄せられていました。

ちなみに、一般的なナンバープレートは国土交通省の所管ですが、外交官ナンバーは外務省が発行し、管理しています。

青地プレートに書かれる文字は「外」「領」「代」の3種類。「外」と「領」はそれぞれ外交団、領事団が、「代」は外国代表部や国際機関が使う自動車に取り付けられます。なお、、「外」の字が〇で囲まれている場合は、特命全権大使など大使館のトップが使う公用車となっています。

画像の公用車も、外の字が〇で囲まれているナンバーを付けており、まさしく大使のためのクルマでした。