女優の今田美桜（28）が今年末の「NHK紅白歌合戦」で、司会を務めることが決まった。“福岡で一番かわいい女の子”と呼ばれていたのは、デビュー間もない遠い昔。今や国民的な人気を誇るまでに成長した。が、業界から「死角あり」という声も聞こえてくるのは、一体なぜ？

＊＊＊

【写真を見る】朝ドラとはまるで別人！ 「今田美桜」がグラマラス美ボディを“大胆披露”

橋本環奈から司会の座を……

目下、飛ぶ鳥を落とす勢いの今田について、スポーツ紙記者はこう語る。

「紅白の司会に抜てきされたのは、順当な結果でしょう。ヒロインを務めた朝ドラ『あんぱん』が先月、好評のまま最終回を迎えましたからね。平均世帯視聴率は16.1％と、十分に及第点。『アンパンマン』を生んだやなせたかし氏の妻、暢（のぶ）氏がモデルの役を申し分なく演じ切りました」

いまや、ライバルの橋本環奈（26）をしのぐ人気と見る向きもある。

「今田は、同じ福岡出身で“千年に1人の美少女”と呼ばれた橋本と、何かと比較されてきました。もともとはデビューも人気が出た時期も先行していた橋本の方が、年下とはいえ“先輩格”。紅白の司会も今年初の今田に対して、橋本は昨年まで連続で計3回も任されてきたのです」（同）

ところが、橋本はヒロインを務めた前々作の朝ドラ「おむすび」が、史上最低の平均世帯視聴率13.1％を記録。キャリアにみそを付けてしまう。

「その後、『あんぱん』で評価を上げた今田が“主役交代”と言わんばかりに、橋本から紅白司会者の座をかっさらった形です」（同）

「これといった代表作がない」

今田は、次なる“CM女王”の地位も狙う。

「今年上半期、ニホンモニターが調査したテレビCM起用社数ランキングで、彼女は大谷翔平（31）と並ぶ3位タイの15社。1位は芦田愛菜（21）の19社で、2位は川口春奈（30）の18社でしたが、この二人に比べて今田は伸びしろがある。来年、抜き去るかもしれませんよ。3000万円といわれる1本当たりの単価も、“紅白効果”でさらに値上がりするでしょう」（前出の記者）

もはや向かうところ敵なしのようだが、

「“トップ女優”だともてはやすのは、時期尚早です」

と、キー局のプロデューサーは手厳しい。

「元気でかわいらしい役柄以外に、これといった代表作がないからです。表現力の幅が、まだまだ不足していると思います。『あんぱん』にしても、竹野内豊（54）や松嶋菜々子（52）、二宮和也（42）など手練れの共演者に助けられていた。先月、アンバサダーを担った『世界陸上』（TBS系）でも、陸上経験者の割にコメントが“薄口”だといわれてますしね」（同）

仕事のし過ぎ

また、PR業界関係者は仕事のし過ぎではないかと、こう懸念を口にする。

「近頃、タクシー内の動画広告でも、今田の姿を頻繁に目にします。歴史が浅く、規模の小さい所属事務所が、キャパシティーを超えた量の仕事を受けているように見えてしまうのです。『週刊文春』の元記者にメディアとの渉外業務を委託するなど、同事務所はひとクセあることで知られていますね」

実際、来月予定されていたファン感謝イベントの延期が、今月18日に発表されると、今田の体調を心配する声が相次いだ。

「延期の理由は、彼女が出演する韓国を舞台にした配信ドラマの撮影予定が押したからだと聞きました。もっとも、大事な感謝イベントを来年に延ばすなんて、そもそも忙し過ぎるということでしょう」（同）

絶頂を迎えているように見えるが……。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載