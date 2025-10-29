この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画『【激変】飛蚊症、老眼、ドライアイが手をもむだけで解消した方法！雑誌『ゆほびか』にて紹介！』で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が自宅で取り入れやすい「手もみセラピー」の実践ポイントを紹介した。冒頭で音琶氏は「目を酷使する環境は一切変えずに、手のひらを押したら変化を感じた方法」と述べ、ドライアイ・老眼・飛蚊症に悩む人へ向けて「手をもむだけのセルフケア」を丁寧に伝えている。



今回の内容は雑誌『ゆほびか』の特集にも触れられた受講生の体験がもとになっている。音琶氏によれば、手を押し始めて2～3ヶ月でドライアイのつらさが和らぎ、6ヶ月後には飛蚊症の黒い影が半分ほどに感じられ、老眼鏡がいらないほど見え方に変化を実感したという声があると伝えた。



実践パートでは「3つの反射区」を順に押していく手順が示される。

・目の反射区：両手の人差し指と中指の爪の脇を、親指の硬い側面を立ててつまむように7秒×3回ずつ押す。左右とも行う。

・頸椎の反射区：親指の爪の外側（脇）を、人差し指で支えながら親指の硬い部分で7秒×3回押す。左右とも行う。

・首のリンパ節の反射区：手の甲の「水かき」を人差し指・中指・薬指で前後に約30回動かす。机や膝の上で指を立て、下方向に軽く力をかけながら行う。



押してみると「結構痛い」と感じることがあるが、終わると目が軽くなった感覚を得やすいという。時間がない場合は、最も痛いと感じた箇所を中心に行ってもよいと述べている。首のリンパに老廃物がたまると飛蚊症や見え方の不調につながることがあるため、流れを促す意識も大切だという説明も添えられた。強い痛みが出る場合は無理をせず、温めてから行うなど負担の少ないやり方が示されている。基本は「1反射区につき7秒」「各3～5回」「1日3～5回」を目安にし、水分補給を心がけて老廃物を流しやすくする方針だ。



本編では、押す時の指の角度や力の入れ方、テンポが視覚的に分かるため、文章だけでは伝わりにくい手元の動きが把握しやすい。自分のペースで続けられるセルフケアを探している人は、実演の流れを確認すると取り入れやすい。

本編は、目の疲れや見え方の変化に悩む人にとって、日常に取り入れやすいセルフケアの手がかりを得る上でも有用な指針となるはずだ。