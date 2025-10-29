【奥窪 優木】”元ジャニーズJr.の代理人”アメリカ凄腕弁護士が衝撃発言…！藤島ジュリー氏の「米国不動産売却」は「性加害裁判の賠償金対策ではないか」

超豪華不動産を次々に売却中

今から20年以上前に、米国ネバダ州のホテルでジャニー喜多川氏に性加害を受けたと主張する元ジャニーズJr.の２人の男性が、現地で民事訴訟を提起している。

「合理的な予防措置を講じなかった」として、旧ジャニーズ事務所の代表取締役だった藤島ジュリー景子氏（59歳）のほか、当時の取締役や後継法人とされる株式会社STARTO ENTERTAINMENT、株式会社SMILE-UP．、さらには現場となったホテルも訴訟の対象となっている。懲罰的賠償を含め、請求額は約450億円にものぼる。

その裏で、藤島氏とその周辺では不可解な“資金整理”が進められていることについては既報のとおり（『【独自】巨額損害賠償裁判を前に…！元ジャニーズ事務所社長・藤島ジュリー景子氏が次々売却中、アメリカ「超豪華不動産」の「驚愕の価格」』）。

藤島氏は今年１月、ニューヨーク市マンハッタンに個人で所有していたペントハウスを約17億円で売却。かと思えば、10月からはハワイ・オアフ島の個人所有のホテルコンドミニアムの一室を約7億円で売り出し中だ。

反対に、昨年３月にロサンゼルスの高級住宅地にある20億円の大邸宅を購入したのは「Amour Nova LLC」なる法人。購入の前月にデラウェア州で設立された同社の役員には、藤島氏の長女と、SMILE-UP.で取締役を務める男性が名を連ねており、当初の連絡先として登録されていたのは、SMILE-UP.の所在地と同一の、東京赤坂の住所だった。

「資産を保護する試みではないか」

長年所有した藤島氏名義の物件を相次いで売却する一方での、新設法人での高額物件購入。藤島氏が代表取締役を務めるSMILE-UP.は「藤島の個人資産及びその親族の活動につきましては、当社としてコメントできる立場にございません」と回答したが……。

「極めて不審であり、米国管轄区域における潜在的な不利な裁判判決に伴う差し押さえから資産を保護する試みではないか」

藤島氏と周辺の資産の動きについて、そう疑いの目を向けるのはニューヨーク在住の弁護士、クリストファー・ブレナン氏。ネバダ州で提訴した元ジャニーズJr.の男性二人の代理人である。ブレナン氏は、北米トヨタ社長からセクハラを受けたとして、2006年に部下の女性が200億円超の賠償金を求めて訴えた裁判で、原告側の弁護を担当。和解にこぎつけた”凄腕”だ。

「私たちがSMILE-UP.代表取締役社長の東山紀之氏宛に米国での損害賠償請求の意図を通知したのは、2023年11月8日のこと。『翌年2月に設立した新法人名義で、3月にロサンゼルスで物件購入』というタイミングを見ても、一連の資産移動はいわゆる『判決回避』の手口に見える。

私たちが訴訟を提起しているのはネバダ州の裁判所ですが、原告の請求が認められて被告に損害賠償命令が下れば、米国憲法の『完全な信頼と信用』という条項により、全米にある被告の資産が差し押さえ対象となります。そして、そのうち損害賠償額相当が原告に引き渡されることになるのですが、それを逃れるために被告名義の資産の売却や所有権移転を戦略的に行なっている可能性があります」

ジャニーズ帝国の莫大資産

しかし、法的な手続きにより、そうした試みを阻止することも可能だという。

「損害賠償命令後、被告が資産の名義のみを変更し、判決の対象者が実質的に資産を支配・所有し続けている実態が明らかになれば、原告は詐害行為として申し立て、判決の執行を求めることができます」

さらにブレナン氏は、勝訴の暁にはジャニーズ帝国の資産の動きも捕捉するつもりだと語る。

「勝訴すれば、判決履行のために原告は、あらゆる場所にある被告の資産を自由に調査することが可能になる。米国内だけではなく、必要に応じて日本の司法に対しても判決の承認・尊重を求め、資産の探索を行うつもりです」

一方、筆者は独自に米国内の旧ジャニーズの資産について取材を続けていたところ、関連すると思われる法人が新たに浮かび上がった。

2010年3月にデラウェア州で登記された「SARAH’S SMILE CO.」。CEOは藤島氏で、ニューヨークにある支社の住所は、今年1月に売却されたペントハウスの住所だった。

筆者は同法人の活動や税務状況などを公的にアクセス可能な範囲で確認したが、営業実態については把握できなかった。ペーパーカンパニー、もしくは資産管理会社だったのだろうか。同法人が解散したのは、2021年2月。藤島氏の母であるメリー喜多川氏が亡くなる直前のことだ。

どちらか一方のスマイルではなく、当事者全員のスマイルが実現される解決に至る日は来るのだろうか。

