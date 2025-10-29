猫とゲームの両方を楽しめる空間を

猫好きなあなたなら、一度英国ランカシャーにある「Cavendish Cat and Gaming House」に泊まってみてはいかがでしょうか。

Chloe Cheethamさん（ 27歳）とパートナーの Jordan Leakさんが2024年にオープンしたゲストハウス施設で、猫の癒しと最先端のゲームを同時に楽しめるユニークなものです。

「昔から猫とゲームが大好きだったので、その両方を楽しみくつろげる空間を作りたかったんです。わが家のようにくつろげて、かつ特別な空間を提供しようと考えました。ここでは全部で16匹の白黒猫を飼っています」とChloeさん。

猫が客室に来て「こんにちは」

ブラックプールの海岸から近い、エドワード朝様式の邸宅がCavendish Cat and Gaming Houseです。バス・トイレ付きの個室と共用キッチン、ラウンジエリアに加え、シネマルームやレトロなゲーム、Xbox、PlayStation 5など家庭用ゲーム機や各種ボードゲームまで、さまざまなエンターテイメントを提供しています。

この施設の最大の魅力は、自由に歩き回って宿泊客に甘えてくる個性的な猫たちの存在です。

「この建物の最上階の4階にわたしたちが住んでいるので、お客さんによる猫たちの餌やりや世話は不要です。共用エリアには防犯カメラも設置しています。希望する宿泊客には、猫が客室に出入りできるようドアを少し開けておくようお勧めしています。でもドアを閉めておけば猫は立ち入りません」と彼女。

宿泊客からも好評

最近宿泊した人々からは「すばらしい時間を過ごしました。とてもリラックスした雰囲気で、好奇心旺盛ながらも落ち着いた8匹の猫たちと過ごすことができました」「一晩中わたしたちのベッドで寝てくれるやさしい猫もいました」といった感想も届いています。

猫と寄り添ってくつろいだり、ゲームでハイスコアを出したり、他の宿泊客と夕食を共にしたりしながら、社交的な時間を楽しみたい方にはこのゲストハウスがぴったりかもしれませんね。

