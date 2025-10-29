FC¥³¥â¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥»¥¹¥¯ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ò2-0¤Ç·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¥ê¥¨A¤Ç¸«»ö¤ÊÀï¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëFC¥³¥â¡£Áá¤¯¤â4¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë21ºÐ¤ÎMF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Ê¤É¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹¤ÎÂ¸ºß¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£

¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥»¥¹¥¯¤Ï¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥³¥â¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºò²Æ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥â¤Î´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¡£

»Ö¸þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¹¶·âÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Âè5°Ì¤È¤Ê¤ëÊ¿¶Ñ¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨57.9%¤òµ­Ï¿¡£1°Ì¤¬¥Ê¥Ý¥ê¤Ç60.5%¡¢2°Ì¥í¡¼¥Þ¡Ê59.1%¡Ë¡¢3°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê58.9%¡Ë¡¢4°Ì¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ê58.2%¡Ë¤È¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥»¥¹¥¯Î¨¤¤¤ë¥³¥â¤Î¿ô»ú¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¡£

¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTransfermarkt¡Ù¤Ë¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÉôÌç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ö¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥Î»á¤Ï¥»¥¹¥¯¤Î¼êÏÓ¤Ë¤âÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥â¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ë°ú¤­È´¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£

¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹¤ÏÌÀ³Î¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î´ÆÆÄ¤À¡£Èà¤Ï¥³¥â¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¹¬±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¹¥¤ß¡¢ÁÇÁá¤¤¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁÏÂ¤À­¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¾ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤Ë¤â¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹¤Î¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ë¥³¥â¤òÎ¥¤ì¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡×

¥»¥¹¥¯¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó²«¶â´ü¤òÃÎ¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¢¤ÎÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤â¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¤ÎÂçÀ®¸ù¤«¤é°ìµ¤¤Ë¸ÅÁã¥ì¥¢¥ë¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥¹¥¯¤â¥³¥â¤Ç¤Î»Å»ö¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£