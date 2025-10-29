FC¥³¥â¤Ë¥Æ¥£¥¡¦¥¿¥«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡¡´ÆÆÄ¤Î¥»¥¹¥¯¤â¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¸þ¤«¤¦»þ¤Ï¶á¤¤¡©
º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ò2-0¤Ç·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¥ê¥¨A¤Ç¸«»ö¤ÊÀï¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëFC¥³¥â¡£Áá¤¯¤â4¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë21ºÐ¤ÎMF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Ê¤É¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹¤ÎÂ¸ºß¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥»¥¹¥¯¤Ï¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥³¥â¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºò²Æ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥â¤Î´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¡£
¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTransfermarkt¡Ù¤Ë¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÉôÌç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ö¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥Î»á¤Ï¥»¥¹¥¯¤Î¼êÏÓ¤Ë¤âÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥â¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹¤ÏÌÀ³Î¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î´ÆÆÄ¤À¡£Èà¤Ï¥³¥â¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¹¬±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¹¥¤ß¡¢ÁÇÁá¤¤¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁÏÂ¤À¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¾ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤Ë¤â¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹¤Î¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ë¥³¥â¤òÎ¥¤ì¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡×
¥»¥¹¥¯¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó²«¶â´ü¤òÃÎ¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¢¤ÎÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤â¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¤ÎÂçÀ®¸ù¤«¤é°ìµ¤¤Ë¸ÅÁã¥ì¥¢¥ë¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥¹¥¯¤â¥³¥â¤Ç¤Î»Å»ö¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
