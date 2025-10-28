¥»¥«¥ª¥ïFukase¡¢Ç®°¦¤Î¡È¤ªÁê¼ê¡É20ºÐ²¼¤Î½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ï²¿¼Ô?¡¡¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Ö¥È¥á¥¤¥È¥¥¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡10·î27Æü¡¢X¤Ç¡Ô¥È¥á¥¤¥È¥¥¡Õ¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ö?¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤À¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö10·î27Æü¡¢¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù¤¬¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ØSEKAI NO OWARI¡Ê¥»¥«¥ª¥ï¡Ë¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Fukase¤ÎÇ®°¦¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØTikTok¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼140Ëü¤ò¸Ø¤ë¡¢20ºÐ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ø¥È¥á¥£¥È¥¥¡Ù¤Î·ÝÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¤ª¤³¤Ê¤¦½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤ÏInstagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÌó17Ëü¡¢X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÌó13Ëü¤È¡¢¤È¤â¤Ë10Ëü¿ÍÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ëTikTok¤Ç¤ÏÌó140Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¥º¥ÐÈ´¤±¤¿¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤â20ºÐ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Fukase¤ÎÁê¼ê¤ÏÈà½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢Èà½÷¤ÎTikTok¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢Fukase¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡ÖFukase¤µ¤ó¤Ï10·î13Æü¤Ë40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÔÇ®°¦¤È¤«·ëº§¤¬·ù¤È¤«¤¸¤ãÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ20²¼¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤ó¤Î¤è¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÇ¯Îðº¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ÇÈà»á¤¬40ºÐ¡¢Èà½÷¤¬20ºÐ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤··ÝÇ½³¦¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î20ºÐº¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Fukase¤µ¤ó¤¬¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢Èà½÷¤Î¤Û¤¦¤¬¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Fukase¤µ¤ó¤Ï40ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤ªÁê¼ê¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥È¥á¥¤¥È¥¥¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÂôÅÄµþ³¤¡Ê¤¤ç¤¦¤ß¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤â¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¤Îº¹É×ÉØ¤À¤«¤é¤³¤½È¯¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤ª¹¬¤»¤Ë!