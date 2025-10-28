·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¼ç±éÉñÂæ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¡ÖÌÜ¸µ¤Î°ÛÊÑ¡×¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÄÆÈÎ©¸å¤Ï¡È·ã¤ä¤»¡É»ØÅ¦¤µ¤ì»ß¤Þ¤é¤Ì¿´ÇÛ
¡ÔÅìµþ´°Áö ¸æÍè¾ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡10·î26Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£·¦ÅÄ¤Ï¸½ºß¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Á¡£¨¡ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¨¡¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ì¾¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÃÏÆ°Àâ¤Î¾ÚÌÀ¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¸ø±é¤ÎÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢·¦ÅÄ¤ÏÍè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¶ÉÕ²È¤Î¥¨¥é¡¦¥Û¥Á¥ë¥É»á¤È¡¢±é½Ð²È¤Î¥¢¥Ö¥·¥ã¥í¥à¡¦¥Ý¥é¥Ã¥¯»á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¼Ì¤µ¤ì¤¿·¦ÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤·¦ÅÄÀµ¹§¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¤³¤Î¥·¥ï¤ÏÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡Õ
¡ÔÌò¤ÇÁé¤»¤¿¤ó¤«¤Ê¡Õ
¡¡¾Ð´é¤Î·¦ÅÄ¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¤·¤ï¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦ºÝ¤Ë¥¯¥·¥ã¤Ã¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤ï¤¬¤Ç¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤³¤Î¤·¤ï¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2006Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·¦ÅÄ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2020Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢19Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÂà¼Ò¤·¡¢º£¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö9·î¤Ë±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¸«¤¨¤ë·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ó¤¬¶ÚÄ¥¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È·ã¤ä¤»¡É¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ºÙ¿È¤Î·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤µ¤é¤ËËË¤¬¤³¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤òµ¡¤ËÀ¸³è¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÈ¿È»þÂå¤Î·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÊÐ¿©²È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿åÀî¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¤´ÈÓ¡¢Ì£Á¹½Á¡¢ÄÒÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿©»ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2023Ç¯10·î¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Ä«¥É¥é¤Î¸½¾ì¤Ë¿åÀî¤µ¤ó¤Îºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ·ò¹¯¤Ë¤ä¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌòÊÁ¤ËØá°Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÌÜ¸µ¤Î¤·¤ï¤âÌòºî¤ê¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2025Ç¯¤Ç37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·¦ÅÄ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£