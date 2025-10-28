9¤Ä¤ÎÄ´ºº»ØÉ¸¤Î¤¦¤Á8»ØÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ1°Ì¤ÎÉ¾²Á¡ª¥³¡¼¥×¶¦ºÑÏ¢¡Ö£Ã£Ï¡¦£Ï£Ð¶¦ºÑ¡×2025Ç¯ÅÙ JCSI ¸ÜµÒËþÂÅÙ1°Ì
¥³¡¼¥×¶¦ºÑÏ¢(ÆüËÜ¥³¡¼¥×¶¦ºÑÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ)¤Î¼è¤ê°·¤¦£Ã£Ï¡¦£Ï£Ð¶¦ºÑ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙ JCSI(ÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ô)Âè4²óÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÉôÌç¤Ë¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙÂè1°Ì¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶ÈÀ¸»ºÀ¶¨µÄ²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Ç¤¹¡£
£Ã£Ï¡¦£Ï£Ð¶¦ºÑ¤Ï¡¢9¤Ä¤ÎÄ´ºº»ØÉ¸¤Î¤¦¤Á8»ØÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ1°Ì¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤·¤¿¡£
£Ã£Ï¡¦£Ï£Ð¶¦ºÑ¤Ï¡¢9¤Ä¤ÎÄ´ºº»ØÉ¸¤Î¤¦¤Á8»ØÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ1°Ì¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤·¤¿¡£
£Ã£Ï¡¦£Ï£Ð¶¦ºÑ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÁÈ¹ç°÷¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡ØÁÛ¤¤¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ä³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªÌòÎ©¤Á¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë¡ÖJCSI(ÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ô)¡×¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙÂè1°Ì¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢9¤Ä¤ÎÄ´ºº»ØÉ¸¤Î¤¦¤Á8»ØÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ1°Ì¤Î¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡ª
À¸Ì¿ÊÝ¸±ÉôÌç 9»ØÉ¸Ãæ8»ØÉ¸¤Ç1°Ì
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÉôÌç¤Î15¤Î´ë¶È¡¦¶¦ºÑÃÄÂÎ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤ÎÁªÄê¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á3Ç¯´Ö¤ËÊÝ¸±¡¦¶¦ºÑ¶â¡¢µëÉÕ¶â¡¢¸«Éñ¶âÅù¤Î¼õ¼è¡¦»ÙÊ§ÀÁµá¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ã£Ï¡¦£Ï£Ð¶¦ºÑ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ØÉ¸¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ù
¡ã¸ÜµÒ´üÂÔ¡ä¡§1°Ì
¡ãÃÎ³ÐÉÊ¼Á¡ä¡§1°Ì
¡ãÃÎ³Ð²ÁÃÍ¡ä¡§1°Ì
¡ã¸ÜµÒËþÂ¡ä¡§1°Ì
¡ã¿ä¾©°Õ¸þ¡ä¡§1°Ì
¡ã´¶Æ°»ØÉ¸¡ä¡§1°Ì
¡ã¼ºË¾»ØÉ¸¡ä¡§1°Ì
¡ãCSR»ØÉ¸¡ä¡§1°Ì
¤Ê¤ª¡¢¡ã¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡ä¤Ï2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÈ¹ç°÷¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë8»ØÉ¸¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£Ã£Ï¡¦£Ï£Ð¶¦ºÑ¤Î¡Ö2025Ç¯ÅÙ JCSI(ÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ô)Âè4²óÄ´ºº¡×À¸Ì¿ÊÝ¸±ÉôÌç ¸ÜµÒËþÂÅÙÂè1°Ì³ÍÆÀ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
