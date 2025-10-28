「20年間たくさんの愛をありがとうございました」38歳・西大伍、今季限りでの現役引退を発表。札幌や鹿島、神戸などで活躍

「20年間たくさんの愛をありがとうございました」38歳・西大伍、今季限りでの現役引退を発表。札幌や鹿島、神戸などで活躍