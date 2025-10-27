ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。試合後、トロント市街にはブルージェイズ・ファンの嘆きがこだました。

初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力打線を封じ込めた。

3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

カナダのスポーツ専門局「TSN」公式Xは「ワールドシリーズ第2戦で敗れた後の、ブルージェイズファンの複雑な感情」として、試合後に観客に取材を敢行した動画を公開。スタジアムの外でファンは思い思いに心境を語っている。

「最悪だよ！」

「悲しいよ。それでも勝つけどね」

「僕は希望を持っているよ」

「ドジャースはクソよ！ 大っ嫌い！」

「ジェイズが負けたのは悲しいよ。でも大丈夫」

「僕たちは戻ってくるよ」

「負けたのは心が痛い。でもまだ1-1だ。アウェイで3試合中2試合取れればいい」

「カリフォルニアからやってきて、今夜の負けを見届けたよ。これ以上見に来ないよ。僕は呪われているみたいだからね」

「この世の終わりじゃない。ジェイズが第5戦で優勝するよ」

山本の至高の105球で1勝1敗のタイに戻したドジャース。第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）