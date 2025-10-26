「残忍なキック」「試合を台無しにした」22歳韓国代表、バイエルンFWへの“殺人タックル”で19分レッドに辛辣批判！母国メディアは茫然「韓国ダービーはあっという間に終わった」
現地時間10月25日に開催されたブンデスリーガの第８節で、町野修斗が所属する最下位のボルシアMGは首位のバイエルンとホームで対戦。０−３で完敗し、開幕８戦未勝利（３分け５敗）となった。
痛恨だったのが、韓国代表イェンス・カストロップのレッドカードだ。相手FWルイス・ディアスへの危険なタックルにより、開始19分で退場を余儀なくされたのだ。
22歳の蛮行について、ドイツ紙『Bild』は「残忍なキックだ。カストロップはディアスのすねに伸ばした足で蹴りを入れた」と報じた。
韓国のメディアも手厳しい。『マイデイリー』は「カストロップはキム・ミンジェとの対決で、殺人タックルで退場」と伝えた。
また、『インターフットボール』は「19分で試合を台無しにしたイェンスの退場。悪夢のような一日だった」と酷評。バイエルンの韓国代表DFキム・ミンジェとの対決が実現したなか、「韓国ダービーはあっという間に終わった」と残念がった。
カストロップにとっては、忘れたい１日になってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】一発レッドとなった韓国代表戦士の殺人タックル
