人気YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が最新動画『[キャンペーンまとめ:2025年10月] 1万ポイントを大きく超える大型キャンペーン、少額キャンペーン、地方自治体 ポイント還元（PayPay、d払い,auPay、楽天ペイ）/プレミアム商品券』を公開した。発信者であるポイ活投資チャンネル運営者は、2025年10月中に実施されている大小さまざまなキャッシュレスキャンペーンや、47都道府県の地方自治体施策までを網羅的に紹介。「“攻略手順を押さえないのはもったいない”」と語り、ポイント還元やプレミアム商品券の活用を強く訴えた。



冒頭では「新しくキャンペーンまとめシリーズを開始いたします。高額キャンペーンと1万ポイント以下の小額キャンペーンをまとめてご紹介します」と宣言。特に注目すべきなのは三菱UFJフィナンシャルグループやみずほ、JPバンク、JCBゴールドといった高額案件。「三菱UFJ銀行カード証券の総額は85,500円相当」と具体的な金額をあげたうえで、「残高10万円以上あれば2万円ゲット」という“おいしい”案件も紹介しつつ、関連動画への誘導で詳細な攻略チャートを伝えている。



一方、「地域限定のプレミアム商品券や自治体キャンペーンも目白押し」とし、上限数万円～数千円の還元チャンスを市町村ごとに列挙。東京都利島村の「d払い最大5万ポイント還元」や茨城県結城市の「40%還元、上限4,000ポイントプレミアム商品券」、愛知県岩倉市の「50%還元のデジタルチケット」など、豊富なローカル施策に「“自治体ごとの情報は見逃せません。地元民こそ活かすべきです”」と太鼓判。



続いてチェーン店や飲食・鉄道・家電分野の少額案件も解説。「ケンタッキーやすき屋、吉野家、松屋など大手飲食チェーンの還元や、“小粒だが、塵も積もれば山となる”」とし、さらに「エディオンではポイント利用の20%分がバック。鉄道関係のJCBタッチ決済で30%キャッシュバック」など、生活密着型の施策についても要点を押さえた。



また、「買い物の予定があるときはぜひキャンペーンまとめシリーズを見てください」とし、準備と計画性を持つ重要性を強調。最後は「賢くお得にポイントを獲得したい方は、毎月更新のまとめ動画をぜひご活用ください」と、視聴者へ知識のアップデートを呼びかけ動画を締めくくった。