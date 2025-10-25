乃木坂46を卒業して7年。グラビアで大人の魅力を放ちながら、女優として表現力に磨きをかける。

さらに『ミッドナイト競輪』（ABEMA）でも活躍し、多彩なフィールドで進化を続ける彼女の現在地ーー。

「最初はそんなにハマるとは思ってなかったんです」と笑う相楽伊織が、最近ハマっているのはなんと競輪。

『ミッドナイト競輪』（ABEMA）出演をきっかけにレースを観るようになり、「元選手の方の解説を聞いて予想すると的中率が全然違うんですよ」と、すっかり研究モード。北海道で観戦したG1レースでは、地域ごとにラインを組む団体戦から個人戦へと移る展開に心を奪われたという。

「古性（優作）選手がすごく好きなんです。男気があるというか、強さと優しさがあって素敵で」と推しも堂々宣言。今ではプライベートで車券を買い「勝ち券が欲しければ古性選手買いの一択です」と語る。

そんな彼女が出演する舞台が10月25日に公演を開始。タイトルは『半解凍』。話題が冷凍食品の話になると「半熟卵の親子丼の冷凍食品があったら嬉しいです！」と目を輝かせる。

競輪への情熱も、親子丼への想いも、どちらもアツアツ。相楽伊織の “半解凍” トークには、熱がたっぷり詰まっていた。

さがらいおり

27歳 1997年11月26日生まれ 埼玉県出身 2013年に乃木坂46の2期生としてデビューし、2018年まで活動。卒業後はグラビアのほか、女優やタレントとしても幅広く活動。1st写真集『浮泳夢』（集英社）が発売中。10月25日〜11月2日、東京・シアター風姿花伝にて、舞台『半解凍』を公演予定（出演は11月1日まで）。そのほか最新情報は、公式サイト（https://sagara-iori.jp/）、公式X（@1126iorisagara）、公式Instagram（@_iorisagara264_）にて

写真・Sasu Tei

スタイリスト・福田春美

ヘアメイク・澤田果歩（GiGGLE）