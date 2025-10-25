ワールドシリーズ第1戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席に右越えにWS初本塁打となる2ランを放った。

2-11と大量リードを奪われた7回、大谷がWS初本塁打を放った。

1死一塁からブルージェイズ4番手のフィッシャーと対戦。高々と上がった打球は、右翼スタンドに到達した。

大谷はなぜかスピードを上げてダイヤモンドを一周。走者エドマンに迫るシーンもあった。珍しい光景にX上の日本人ファンからは様々な声が漏れた。

「『優雅に走ってる場面じゃない まだまだ諦めてないぞ』って言うベースランニング」

「大谷ベーランでエドマン抜かそうとすな笑笑笑笑」

「大谷翔平ホームランなんやけどベースランニングはやすぎる」

「負けてるからなのか、大谷さんのベースランニングも早い」

「ベースランニングが異様に早かったな？ どういう意図があったんだろう」

「大谷選手 途中から走るのスピード上げたから何が起きたのかって思って焦ったよ」

大谷はこの日、第1打席が空振り三振、第2打席は一ゴロ、第3打席は見逃し三振だった。



