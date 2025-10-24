µù»Õ¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µû¤¬¼è¤ì¤¿¡×¢ª¿åÂ²´Û¡Ö¤³¤ì¤Ï...¡ª¡©¡×¡¡°ñ¾ë¤ÇàÊá³ÍµÏ¿¤Î¤Ê¤¤µûá¸«¤Ä¤«¤ë
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û64.7Ëü²óÉ½¼¨¤ÎàÊá³ÍµÏ¿¤Î¤Ê¤¤µûá¤ò¸«¤ë
¤½¤ì¤ò¸«¤¿µù¶È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µû¤¬Êá¤ì¤¿¡×
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Êµû¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
10·î20Æü¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ´ß¡¦ÂçÀöÄ®¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡×¤Ï¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷aw_oarai¡Ë¤Ç¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µû¤¬Êá¤ì¤¿¡Ù¤ÈÆüÎ©»Ô¤Îµù¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¤¤¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»ô°é°÷¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¼ï¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢¿åÂ²´Û¤ØÌá¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í...¤Ê¤ó¤È°ñ¾ë¸©¤Ç¤ÎÊá³ÍµÏ¿¤Î¤Ê¤¤¡Ø¥½¥È¥¤¥ï¥·¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
Åê¹Æ¤ÎÂ³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥È¥¤¥ï¥·¤Ï¼ç¤Ë¶å½£¤ÎÆîÉô¤äÆîÀ¾½ôÅç¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëµû¤À¡£¡ÖËÜ½£¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¡¢°ñ¾ë¤Ç......¡£
¿åÂ²´Û¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¸ÅÂåµû¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¥Ë¥´¥¤´¶¤¢¤ë¤Ê¡×
¡Ö¤³¤Î¥¦¥°¥¤¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤´é......¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê¢¨ÊÔÃí¡§¥½¥È¥¤¥ï¥·¤Î±ÑÌ¾¡Ë¡ª¡×
¡Ö¥¦¥°¥¤¤È¥Ë¥´¥¤Â¤·¤Æ³ä¤ë2¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö°ñ¾ë²¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡ª¡©¡×
¡Ö¶å½£¤ÇÊá¤ì¤ëµû¤¬°ñ¾ë¸©²¤ÇÊá¤ì¤ë...¡×
¡Ö¤³¤ÎÁ°ÂçÁ¥ÅÏ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢¤½¤ê¤ã°ñ¾ë¤Ë¤â¤¤¤ë¤è¤Ê¡Á¡×
¡Öµû¤ÎÀ¸Â©°è¤¬ËÌ¾å¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥³¥È...¡©¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë³¤¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¡Ö¤Ç¡¢Ì£¤Ï¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÕ¤ê¤¬ÆüËÜ¿Í¡×
¿åÂ²´Û¹¥¤¡¢Äà¤ê¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤Î¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¡¢¤É¤ó¤Êµû¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡×¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
³¤¤Î´Ä¶¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡¦·Ð±Ä´ë²è²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×¤¬Êá¤ì¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤ò¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥½¥È¥¤¥ï¥·¤Ï2025 Ç¯9 ·î30 Æü¤ËÆüÎ©»Ô²ñÀ¥Ä®¤ÎÄêÃÖÌÖµù¤Çº®³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿åÍÈ¤²¤ÎºÝ¡¢¿åÌÌ¶á¤¯¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¯¤ëµû¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾õÂÖÎÉ¤¯Êá³Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥½¥È¥¤¥ï¥·¤ÏÁ¥¤Ë²ÙÍÈ¤²¤¹¤ë¤È¤¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½ý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÄÁ¤·¤¤µû¤¬³Í¤ì¤ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ëµù»Õ¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤µû¤¬³Í¤ì¤¿¡Ù¤ÈLINE¤Ç¼Ì¿¿¤È°ì½ï¤ËÊó¹ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢µù¹Á¤Ë°ú¤¼è¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢½ý¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿åÂ²´Û¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÂÆþ¸å4 ÆüÄøÅÙ¤Ç±Â¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡×Ã´Åö¼Ô¡Ë
¥½¥È¥¤¥ï¥·¤ÏÌ¾Á°¤Ë¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤ÈÉÕ¤¯¤¬¡¢²æ¡¹¤¬¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤È¸Æ¤Ö¥Þ¥¤¥ï¥·¤ä¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Îµû¤À¡£
ÃÕµû´ü¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ¤ÊÌø¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿»þ´ü¡Ê¥ì¥×¥È¥»¥Õ¥¡¥ë¥¹´ü¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë»÷¤¿À¸ÂÖ¤ò»ý¤Ä¥¦¥Ä¥Ü¤ä¥¦¥Ê¥®¤Ê¤É¤Ë¶á¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢°äÅÁ»Ò¤Î²òÀÏ¤«¤é¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Âç¤¤ÊÎÚ¤ò»ý¤ÁÇò¶ä¤Ëµ±¤¯µûÂÎ¤Ï¡¢Ž¢¥¦¥Ê¥®Ž£¤Ï¤â¤Á¤í¤óŽ¢¥¤¥ï¥·Ž£¤Ë¤â¤Þ¤ë¤Ç»÷¤º¡¢´é¤Ä¤¤Ê¤É¤Ï¤à¤·¤íÃ¸¿åµû¤ÎŽ¢¥Ë¥´¥¤Ž£¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æì¸©¤ä¼¯»ùÅç¸©¤Ê¤É¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Î³¤¤ËÀ³¤à¥½¥È¥¤¥ï¥·¤¬¡¢°ñ¾ë²¤Ë½Ð¸½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©Ã´Åö¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¤¿å²¹¤Î¹â¿å²¹²½¤ä¹õÄ¬¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÏÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¸ÄÂÎ1¸ÄÂÎ¤Î¤ß¤Ç¤¹¤Î¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤«¤Í¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼Æî¤Ë¤¤¤¿µû¤¬°ñ¾ë¤Î³¤¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³¤¤Î´Ä¶¤Ê¤É¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡×Ã´Åö¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´ØÅì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤µû¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
X¤Ë¤â¡¢¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤¯¤«¡×¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±¦¤ËÆ±¤¸¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û3³¬¡¦½Ð²ñ¤¤¤Î³¤¥¾¡¼¥ó¤Î¡ÖÂçÀö¤ÎÀ¸Êª£±¡×¿åÁå¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤·¡£